FC Eichel stolz auf den Wertheimer Thomas Reis

Eichel/Bochum. Der aus dem Wertheimer Stadtteil Eichel stammende Thomas Reis ist mit dem Fußballteam des VfL Bochum in die Bundesliga aufgestiegen. Am Sonntag ließ seine Mannschaft beim Saisonfinale nichts mehr anbrennen und fuhr gegen den SV Sandhausen ein letztlich souveränes 3:1 ein.

Nicht nur in der Ruhrpottstadt war die Freude über den Aufstieg groß, auch bei seinem Heimatverein freute man sich riesig über den Erfolg des 47-Jährigen. „Wir haben in den letzten Wochen mitgefiebert und natürlich auch das Spiel am Sonntag live verfolgt“, erzählt Kai Grottenthaler, einer von drei Vorsitzenden des FC Wertheim-Eichel. „Jetzt sind wir unglaublich stolz, dass es einer aus unseren Reihen auch als Trainer in die höchste deutsche Fußballliga geschafft hat“, so Grottenthaler.

Thomas Reis am Sonntag mit der Zweitliga-Meisterschale. © dpa

Thomas Reis spielte, bevor er 1995 nach Bochum wechselte, bei der Frankfurter Eintracht, wo er nach einer Station beim VfB Stuttgart, seinen ersten Profivertrag erhalten hatte.

In Bochum hat der Fußballlehrer auch eine neue Heimat gefunden (siehe auch Sport). wei

