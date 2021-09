FC Eichel bot Turnier für Mädchen an

Eichel. Nach einer coronabedingten Pause bot der FC Eichel innerhalb der „Ferien für Entdecker“ am letzten Ferienfreitag „Just-4-Fun“-Turnier an – in diesem Jahr allerdings nur für Mädchen, weshalb die Teilnehmerzahl mit zehn Kindern geringer ausfiel. Nach dem Aufwärmen durch Dribbelparcours und Passübungen wurde ein Funino-Spiel über vier Mal zehn Minuten angeboten. In dieser Variante auf vier Tore und ohne Torwart hat jede Spielerin dieselbe Spielzeit, und durch regelmäßiges Auswechseln kommen auch die Schwächeren zum Zuge. Die durchwegs faire Begegnung wurde von Organisator Roland Grottenthaler aufmerksam beobachtet, der den Mädchen am Ende der 90-minütigen Veranstaltung ein Sonderlob zollte, da sie trotz hochsommerlicher Temperaturen bis zum Schluss großen Einsatz zeigten. Bild: FC Eichel

