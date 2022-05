Faszinierender Reisefilm

Wertheim. Auf dem Spielplan der Wertheimer Vhs steht am Dienstag (18.30 Uhr) und Mittwoch (20.30 Uhr ) ein Reisefilm: Auf 1024 Kilometern führt der Mahendra Highway quer durch Nepal, entlang von Urwäldern und Bergwüsten, durch tropisch heiße Regionen und vorbei an den eisigen Gipfeln des Himalayas.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Naturwunder reihen sich an Kulturstätten, Pilgerorte an pulsierende Basare, buddhistische an hinduistische Heiligtümer.

Regisseur André Hörmann nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise über die uralte Handelsstraße von Ost nach West.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2