Fastnachter erwachen aus Winterschlaf

Reicholzheim. Fasching im Frühsommer feiern: Das ist für die Reicholzheimer kein Problem. Die beiden närrischen Veranstaltungen an diesem Freitag und Samstag in der örtlichen Turnhalle stehen unter dem diesjährigen Kampagnenmotto: „Bücher, Filme und Gedichte – der RNC schreibt heut’ Geschichte.“ Das ist mit dieser Fastnachtsaktion im Mai in der Tat der Fall.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Marcell Pape, Schriftführer des Reicholzheimer Narren Clubs (RNC) erklärte, ist die Idee für diese Aktionen im Vorstand und bei den Mitwirkenden gereift. Einige Gruppen hatten bereits im vergangenen Frühherbst mit Proben begonnen. Dann sei es durch die Pandemie und die Coronaverordnungen zum Trainingsstopp sowie zu Absagen der geplanten Veranstaltungen gekommen. Aufgeben war jedoch für die RNC-Aktiven kein Thema. „Ergebnis waren der Mini-Umzug mit ,Züngle-To-Go’ am Rosenmontag als Open-Air-Veranstaltung sowie die virtuelle Weinprobe als Online-Format“, blickte Pape zurück. Höhepunkt der Reihe der außergewöhnlichen Faschingsveranstaltungen sind die nun anstehenden Termine.

Am Freitag, 20. Mai, ab 16 Uhr gibt in der Turn- und Festhalle einen lockeren Kindernachmittag mit Show und Spaß für die jungen Narren. Der Eintritt dazu ist frei. Los geht es bereits ab 15 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Um 16 Uhr startet dann das Programm mit den Darbietungen der Kinder.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vereinskämmerin Christine Schlör, die auch zum Kinderfaschingsteam gehört, erklärte, dass der Nachwuchs ab dem Vorschulalter im Herbst schon geprobt hatte. Von Dezember bis Februar hab es dann eine Zwangspause. „Ende Februar gingen die Proben weiter.“ Insgesamt wird es zehn Auftritte von den Vorschülern bis zu den Jugendlichen geben. „Die Neuntklässler organisieren nach dem Programm vor der Halle eine Spielstraße“, lobte Schlör. Dabei werde das traditionelle Schätzspiel nicht fehlen. Mit dabei ist das Kinderprinzenpaar Felix der Schöffer vom Sotzeberch mit Dauerpower und Prinzessin Emelie die kreative sommerliche Fee (Felix Baumann und Emelie Sommer).

Am Samstag, 21. Mai, feiern ab 20.11 Uhr beim „Bunten Abend“ in der und um die Halle die erwachsenen Narren. „Es wird kein so strammes Programm sein wie an den Sitzungen. Der Fokus liegt vor allem darauf, endlich wieder eine Gelegenheit für Geselligkeit, Tanz und leichte Unterhaltung zu bieten“, so Pape. Der Abend sei eine Mischung aus ausgedehnten Tanzrunden auf dem Parkett der Halle und Auftritten auf der Bühne. Eine weitere Besonderheit werden Videoeinspielungen von Shownummern sein. Denn „leider sind erste Mitwirkende bereits urlaubstechnisch unterwegs“. Diese wollten sich dennoch präsentieren.

Den festen Rahmen mit Elferräten, Prinzenpaareinzug und Narrhallamarsch wird es dieses Mal nicht geben. „In der Hoffnung auf gutes Wetter, werden wir vor der Halle einen Open-Air-Lounge-Bereich einrichten, wo man es sich an der frischen Luft gemütlich machen kann“, kündigte Pape an. In der gut belüfteten Halle wird es mit entsprechendem Abstand Sitz- und Stehplätze geben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nicht fehlen wird bei der Sause das RNC-Prinzenpaar Lukas der heimatverbundene Traubenflüsterer und Tina die weitgereiste Wassernixe (Lukas Bernhard und Tina Romag). Moderiert wird das Programm von Carsten Schmidt. Für eine umfassende kulinarische Versorgung wird nach den Worten des Schriftführers gesorgt. Für die passende Musik sorgen „SchwaBeLu“ aus Gamburg. „Zu späterer Stunde übernimmt dann Vereinsmitglied „DJ Weak sense“ (Phillip Heimer).

Zu den Shownummern gehört auch der Tanzauftritt der „Downtowns“ unter Leitung von Sybille Bick. Am Dienstag ging die Gruppe in den Proben-Endspurt. Dabei war deutlich die Vorfreude darüber zu spüren, dass man die Tanznummer dem Publikum präsentieren kann. Bick stellte fest, Fasching im Winter sei Routine. Nun sei es etwas ganz Neues, auch weil viele andere Aktivitäten neben den Proben stattfinden. „Fasching im Frühsommer ist ein ganz anderes Gefühl, man trägt das Kostüm anders und schwitzt mehr“, so Bick.

Schlör spricht von spannenden Vorbereitungen, denn es sei eine neue Jahreszeit mit neuen Arten von Veranstaltungen. Man habe das Ganze neu durchdenken müssen.

Weitere Beiträge am Samstag kommen von der Prinzengarde, dem Prinzenpaar, „Am End“, dem „Krampfadergeschwader“ dem „Ständig stellvertretenden Prinzenpaar“ und den „Nochtaüle“.

Karten für den Samstagabend gibt es an der Abendkasse. bdg