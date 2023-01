Fasching geht auch ohne Kater

Karlstadt. „Fasching ohne Kater“ ist das Motto einer Aktion des Landkreises Main-Spessart.

Alkoholvergiftungen sind nicht harmlos und können schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Leider ist die Faschingszeit noch immer zu oft mit exzessiven Alkoholkonsum verbunden. Deutlich mehr Jugendliche als üblich werden in dieser Zeit aufgrund einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Nach dem Motto „Brauchtum versus Saufgelage“ haben sich die unterfränkischen „HaLT“-Standorte zusammengeschlossen, mit dem Ziel, auch im Fasching einen altersgemäßen und risikoarmen Alkoholkonsum zu erreichen.

„Hart am Limit“

Das Alkoholpräventionsprojekt „Hart am Limit“ kurz HaLT, wurde gegründet, um Jugendliche gezielt zum Thema Alkoholmissbrauch anzusprechen und sie bei Alkoholproblemen zu unterstützen. Der HaLT-Standort Main-Spessart – eine Kooperation zwischen dem Amt für Jugend und Familie und dem Gesundheitsamt des Landratsamtes Main-Spessart – bietet in der Faschingssaison 2023 wieder die Aktion „Ein Kater ist wasserscheu“ an.

„Wir möchten mit dieser Aktion ein Bewusstsein in den Faschingsvereinen schaffen, dass die fünfte Jahreszeit kein Freibrief für ungehemmten Alkoholkonsum ist“, so Tanja Hebig, Mitarbeiterin im Jugendamt. Bewerben können sich alle Wagen und Fußgruppen, die sich kritisch mit dem Thema „risikoarmer und altersgerechter Alkoholkonsum“ auseinandersetzen – egal ob in den Faschingsvorbereitungen oder in der Gestaltung von Motiven und Kostümen der Wägen bzw. Fußgruppen. Den Zuschlag bekommen insgesamt fünf Gruppen. Diesen stellt der HaLT-Standort Main-Spessart fünf Kästen mit jeweils zwölfmal 0,5 Liter Wasser sowie 100 Aufklebern zur Verfügung.

Klare Haltung zeigen

Die Wasserflaschen werden von den Gruppen im Vorfeld beklebt und während des Faschingszugs kostenlos an die jugendlichen Zuschauer verteilt. Damit können sie eine klare Haltung im Sinne von „Brauchtum statt Saufgelage“ zeigen. Für den Arbeitsaufwand und das Engagement gibt es eine Bonusprämie für die Gruppen von jeweils 100 Euro . Gibt es mehr als fünf Bewerbungen für die Wasseraktion, erfolgt die Auswahl nach den kreativsten Ideen zur Umsetzung.

Bewerbungen werden ab sofort vom HaLT-Standort Main-Spessart über das Funktionspostfach HaLT@Lramsp.de entgegengenommen. Bewerbungsfrist ist der 5. Februar.