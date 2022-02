Familiendrama mit Spaß und intensiven Momenten im Wertheimer Roxy

Wertheim. „Wanda, mein Wunder“ ist eines der spannensten und nebenbei auch amüsantesten Familiendramen seit langer Zeit. Zu sehen ist es an diesem Dienstag um 18.30 Uhr und am Mittwoch, 9. Februar, um 20.30 Uhr im Rahmen der VHS-Filmreihe im Wertheimer Roxy-Kino.

Wie es in der Beschreibung von X-Verleih heißt, steigern sich von Minute zu Minute die Intensität und die Komplexität dieser ausgefuchsten Komödie: Für die wohlhabende Familie Wegmeister-Gloor war nach dem Schlaganfall des betagten Familienoberhaupts klar: Josef wird nicht in ein Pflegeheim eingewiesen. Viel zu lieblos wäre das. So wird die junge Polin Wanda eingestellt, um ihn im Familienanwesen am See rund um die Uhr zu betreuen. Die Arbeit ist schlecht bezahlt, aber Wanda braucht das Geld für ihre eigene Familie in Polen.

Da alle unter einem Dach leben, bekommt Wanda einen intimen Einblick in das Familienleben. So intim, dass Wanda unerwartet schwanger wird. Von Josef. Die Familie reagiert entsetzt. Die starren Strukturen, die ihr Leben schon immer bestimmt haben, beginnen zu bröckeln. Konflikte brechen aus, Vorwürfe werden laut. Und doch kommen sich in diesem emotionalen Chaos auch alle wieder näher.

Regisseurin Bettina Oberli („Die Herbstzeitlosen“) wirft einen überraschenden und erfrischenden Blick hinter die Fassade einer wohlhabenden Schweizer Familie, der zum Lachen bringt und gleichzeitig den Spiegel vorhält. Mit dabei ein hochkarätiges Schauspiel-Ensemble um Marthe Keller, Anatole Taubman und Birgit Minichmayr. „Wanda, mein Wunder“ ist ein Film wie das Leben selbst: voller intensiver Momente, mal traurig und wütend, dann wieder lustig und voll Freude.