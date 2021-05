Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schwerpunkt Familie - Die FN wollten von Menschen aus der Region wissen, wie sie durch die Pandemie gekommen sind Familien im Mittelpunkt: So eine Krise schweißt zusammen

In beinahe jeder Corona-Verordnung ist sie zu finden, in den Medien wird sie ständig in dem ein oder anderen Zusammenhang erwähnt. Aber wie sieht sie eigentlich aus diese „Kernfamilie“, die seit Beginn der Pandemie in aller Munde zu sein scheint?