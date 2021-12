Familien im Ahrtal können sich über 800 Geschenke freuen

Wertheim/Faulbach. Den Bürgern aus unserer Region ist es ein Herzensanliegen, den Menschen im Ahrtal in ihrer schwierigen Situation zu helfen und ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Dies ist sowohl bei der Spendenaktion des Lions Clubs Wertheim als auch bei einer Weihnachtsgeschenkaktion zu spüren. Die Geschenkaktion hatte Klaus-Peter Albert, Vorsitzender des Lions Clubs, als persönliche Aktion ins Leben gerufen. Einleitend blickt er im FN-Gespräch auf den Erfolg der Lions-Spendenaktion zurück. „Bisher konnten wir Unterstützungen im Wert von über 260 000 Euro leisten“, lobt er die großzügigen Spender. 230 000 Euro seien als Geldspenden eingegangen, hinzu kamen gezielte Sachspenden im Wert von rund 30 000 Euro. „Damit konnten wir 60 Familien, die ich alle persönlich kennengelernt habe, unterstützen“, so Albert.

Sein Ziel sei von Anfang gewesen, die Hilfe nachhaltig zu gestalten. „Es entstand eine besondere Verbindung zu den Menschen, denen wir halfen, und ich stehe regelmäßig mit den Familien in Kontakt“, erklärt er. Bereits im Sommer habe er für sich entschieden, den unterstützen Familien auch zu Weihnachten eine Freude machen zu wollen. Vor zwei Wochen startete er den Aufruf, Präsente für die Menschen im Ahrtal zu spenden.

„Insgesamt kamen über 800 Geschenke zusammen“, ist er überrascht. Es seien viele Privatpersonen und Familien gekommen, die jeweils mindestens zwei bis drei Geschenke brachten, ganze Firmenbelegschaften hätten gesammelt und Firmen Weihnachtsgaben beigesteuert. Sie alle kamen aus der Umgebung von Faulbach, Stadtprozelten und Kreuzwertheim sowie aus der Region Wertheim. „Ich hätte niemals mit dieser Menge an Geschenken gerechnet“, freut sich Albert. Ursprünglich sei das Ziel gewesen, den bereits unterstützen Familien eine kleine Weihnachtsfreude zu machen.

„Wegen der großen Menge werden wir nun Familien darüber hinaus beschenken können.“ Die Auswahl der weiteren Empfänger werde über die Kontakte vor Ort erfolgen, denn dort kenne man Familien mit Bedarf. Die Beschenkten verteilen sich über mehrere Gemeinden im Ahrtal. „Sie stammen aus Stolberg, Eschweiler, Schuld, Zweifall, Gemünd-Schleiden, Ahrweiler und Bad Neuenahr“, erläutert Albert. Viele von ihnen könnten nicht in ihren Häusern wohnen und lebten daher aktuell außerhalb des betroffenen Gebiets – teilweise bei Verwandten oder in Notunterkünften. Dass viele Menschen mit einem Weihnachtsgeschenk die Opfer im Flutgebiet erfreuen wollen, zeigt sich schon beim Betreten der Firma Konzept in Faulbach, wo sich die schön verpackten Päckchen stapelten. Ohne Konzept-Chef Christian Wachtel, des Teams und seiner Frau Susanne wäre die Umsetzung der Geschenkaktion nicht möglich gewesen, betonte er. Die Vielfalt der Geschenke sei groß, so Albert. „Unmengen an Spielsachen, Bücher und Süßigkeiten für Kinder, haltbare Lebensmittel, selbstgestrickte Mützen und Handschuhe, Isoliergefäße, hochwertige Haushaltswaren“, zählt er Beispiele auf. Auch weihnachtliche Dekorationsartikel sind dabei. Damit könnten die Menschen ihre Unterkunft wenigstens ein bisschen verschönern, so Albert.

Mit den Geschenken gibt es persönliche Karten für die Empfänger, erklärt Albert, der hofft, dass durch den Kontakt kleine Patenschaften entstehen. Auch er selbst schreibe zusätzlich an jede der Familien einen Brief. An den Weihnachtstagen wird Albert alle Päckchen selbst übergeben.

Für den Transport sind drei Fahrzeuge vorgesehen. Bereits am Mittwoch brachte ein Fahrer die ersten Präsente in ein Zwischenlager. Ebenso fuhr Albert selbst an diesem Tag nach Ahrweiler. Danach startete die Verteilungsaktion.