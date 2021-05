Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Greifvogel in Not - Bernie Spielmann nimmt verlassene junge Eule in Obhut / Falkner wird Tier aufpäppeln und wieder auswildern Familie entdeckt Kautz-Kind beim Vatertagsausflug auf die Burg Freudenberg

Falkner Bernie Spielmann fängt das verlassene Kautz-Junge vorsichtig ein. © Spielmann