Falsche Anschuldigung gegenüber dem Vermieter

Wertheim. Bei einer Wohnungszwangsräumung in Freudenberg verletzte die Mieterin den Vermieter leicht. Einige Zeit später äußerte sie schriftlich, bei der genannten Gelegenheit habe sie der Vermieter festgehalten. Diese Behauptung wurde durch Zeugen widerlegt.

Wegen Körperverletzung und falscher Verdächtigung verurteilte das Amtsgericht Wertheim jetzt die 65-jährige Frau Wertheim zur Strafe von sechs Monaten und zwei Wochen, setzte diese aber gegen Zahlung von 500 Euro zur Bewährung aus.

Die Angeklagte ist durch das Amtsgericht Miltenberg/Obernburg vorbestraft: 2015 wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und 2019 wegen tätlichen Angriffs und Körperverletzung eines Polizisten. Im letzteren Fall erhielt sie neun Monate zur Bewährung auf drei Jahre und eine Geldbuße.

Vorausgegangen war eine Wohnungszwangsräumung in Bürgstadt, zu der der Gerichtsvollzieher zur Amtshilfe die Polizei hinzugezogen hatte. Die damalige Mieterin und jetzige Beschuldigte gebärdete sich äußerst widerspenstig, wurde gefesselt und in einen Haftraum der Polizei gebracht. Dort trat sie gegen den Kopf eines Beamten.

Später wohnte die Angeklagte mit ihrem Mann in der Mariengasse in Freudenberg. Nach etwa einem Jahr – im Juni 2021 – stand wieder eine Zwangsräumung an. Der Gerichtsvollzieher kam mit der Polizei und dem Vermieter. Auch der Bürgermeister war zugegen.

Beim Betreten der Wohnung machte sich schlechter Geruch bemerkbar, verschimmelte Essensreste lagen herum, so der Vermieter. Als er zwischen der mit dem Rücken zur Wand auf einem Stuhl sitzenden Frau und der Wand durchgehenwollte, um ein Fenster zu öffnen, schob diese den Stuhl kräftig zurück, so dass er leichte Schmerzen am Bein verspürte. Die Polizei schritt sofort ein.

Der Vermieter stellte Strafantrag wegen Körperverletzung, und die Beschuldigte erhielt einen Anhörungsbogen zur Stellungnahme. Darin erhob sie im August 2021 einen „Schwall von Anschuldigungen“. Sie führte aus, dass der Vermieter schon sehen werde, was er davon habe. Außerdem machte sie eine Gegenanzeige und behauptete, der Vermieter habe sie am Arm gepackt.

In der Verhandlung schwieg die Angeklagte nun zu den Vorwürfen und schüttelte nur immer wieder den Kopf. Der Vermieter und ein Polizist bestätigten als Zeugen die Vorwürfe des Vermieters. Laut dem Beamten war die Beschuldigte damals sehr aufgebracht, kurz vor dem „Explodieren“. Es seien auch Beleidigungen gefallen, die er absichtlich überhörte.

Die Staatsanwaltschaft beantragte trotz Bewährungsbruchs zehn Monate mit erneuter Bewähung und 700 Euro Buße. Es bleibe die Hoffnung, dass sich die Angeklagte künftig mehr Gedanken beim Umgang mit anderen Menschen macht. Der Verteidiger plädierte auf Freispruch. Er sprach davon, dass die Frau lediglich habe aufstehen wollen, wobei es zu einer Berührung am Oberschenkel gekommen sei. Zudem sei es nach Meinung der Mandantin, zu einer vom Vermieter verursachten Berührung gekommen.

Die Richterin lobte im Verlauf der Urteilsverkündung Polizei und Staatsanwaltschaft für die deeskalierende Behandlung des Falls. Wie sie allerdings eine erneute Bewährung begründen könne, müsse sie überlegen. Vielleicht habe im Vergleich zu Bürgstadt die Intensität des Rechtsbruchs nachgelassen habe. goe