Main-Tauber-Kreis. Nach einem Jahr Corona wird deutlich: Es sind Frauen, die die Gesellschaft am Laufen halten. Auswertungen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass sie überwiegend in Berufen arbeiten, die existenzielle Lebensbereiche umfassen. Zum Equal Pay Day am 10. März fordern die Arbeitnehmerseelsorge und der DGB bessere Bezahlungen für diese Berufe. „Wir wollen, dass diese Berufe generell besser bezahlt werden. Das würde die Löhne vieler Frauen in Deutschland entscheidend aufwerten. Auch 2021 verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt 19 Prozent weniger als Männer. Das muss sich ändern. Dafür braucht es mehr flächendeckende Tarifverträge. Das gilt ganz besonders für die systemrelevanten Berufe, in denen überwiegend Frauen arbeiten“, sagt Uwe Terhorst, Referent für Arbeitnehmerseelsorge in den Regionen Rhein-Neckar und Odenwald-Tauber. Der Equal Pay Day markiert symbolisch die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Momentan liegt die Lohnlücke bei 19 Prozent.