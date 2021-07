Ein Autofahrer aus Marktheidenfeld wurde in Hessen mehrfach beim zu schnellen Fahren erwischt. Deshalb musste er Bußgelder zahlen und wegen Fahrverboten den Führerschein abgeben. Das hinderte den 45-Jährigen nicht daran, sich während eines Fahrverbots in seinen BMW zu setzen und wegen „eines dringenden Termins“ nach Wertheim zu fahren. Dort geriet er in eine Verkehrskontrolle der

...