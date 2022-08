Wertheim. Die Stadt Wertheim nimmt auch 2022 am Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) teil. Ziel dabei ist, in der Kommune Verbesserungen im Radverkehr umzusetzen. Deshalb sind alle Radfahrerinnen und Radfahrer dazu aufgerufen, vom 1. September bis zum 30. November das „Fahrradklima“ in der Großen Kreisstadt zu bewerten.

