Main-Spessart-Kreis. Bereits zum siebten Mal beteiligt sich der Landkreis an der Aktion „Stadtradeln“. Damit soll das Radfahren als klimafreundliche Art der Mobilität gestärkt werden. Vom 21. Mai bis 10. Juni heißt es: „Fahrrad-Kilometer für Main-Spessart sammeln“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Wettbewerb misst sich der Landkreis mit allen weltweit teilnehmenden Kommunen, darum zählt jeder geradelte Kilometer – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, im Urlaub oder auf sportlicher Runde.

Die Teams in Main-Spessart radeln in diesem Jahr wieder doppelt klimafreundlich – zusätzlich zur emissionsfrei zurückgelegten Strecke wird für ein Klimaschutz-Projekt gespendet. Als Belohnung für alle Radler, die im Aktionszeitraum mindestens 100 Kilometer zurückgelegt haben, werden Gutscheine verlost. Mitradeln können alle, die in Main-Spessart wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Jeder Interessierte kann mit Freunden, Verwandten, Kollegen, Vereinsmitgliedern ein Team von mindestens zwei Personen bilden oder sich einem bestehenden Team, das bereits online gelistet ist, anschließen. Die geradelten Kilometer können im Online-Radelkalender oder per „Stadtradeln“-App eingetragen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben zahlreichen Radlern wird auch wieder ein oder mehrere „Stadtradeln“-Star(s) gesucht. Ein solcher steigt während der drei Aktionswochen in kein Auto; Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind erlaubt. Um seine Erfahrungen mit anderen zu teilen, verfasst der Star mindestens am Ende jeder „Stadtradeln“-Woche einen Blog-Eintrag in Form von Text-, Bild- und/oder Videobeiträgen. Zu Beginn der Aktion stellt er sich mit Bild und Statement auf der Kampagnen-Unterseite des Landkreises vor. Wer in diesem Jahr „Stadtradeln“-Star werden möchte, meldet sich bis zum 9. Mai unter Stadtradeln@Lramsp.de an.