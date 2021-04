Fahnen am Sonntag auf Halbmast

Wertheim. Die Fahnen an den öffentlichen Gebäuden in der Stadt, in den Ortschaften und Stadtteilen werden am Sonntag auf halbmast gesetzt. Mit der Trauerbeflaggung beteiligt sich Wertheim am bundesweiten gemeinsamen Gedenken an die Verstorbenen in der Corona-Pandemie, zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgerufen hat.

Mehr als 80 Tote im Kreis

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez ist „dankbar, dass der Bundespräsident mit seiner Initiative eine Möglichkeit geschaffen hat, im ganzen Land der Verstorbenen, ihrer Angehörigen, aber auch derjenigen zu gedenken, die lange an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung leiden. Im Main-Tauber-Kreis sind seit Beginn der Pandemie mehr als 80 Menschen gestorben. Auch in Wertheim haben wir Menschen an die Krankheit verloren“.

Geliebte Menschen verloren

Für die Öffentlichkeit gehörten die Zahlen der Gestorbenen mittlerweile zum Alltag, seien Teil einer Statistik und der Nachrichten. „Für die hinterbliebenen Familien und Freunde sind sie viel mehr als das, nämlich geliebte Menschen.“ Das dürfe man bei den Diskussionen um die Pandemie niemals vergessen.

Der Tag des Innehaltens solle deutlich machen, dass die Gemeinschaft Anteil nehme am Leid der Hinterbliebenen. „Viele Menschen starben einsam, viele Angehörige konnten nicht in angemessener Weise Abschied nehmen – das schmerzt besonders.“ Das gemeinsame Gedenken soll auch dazu aufrufen, den Schutz des Lebens und der Gesundheit ins Zentrum der Pandemiebewältigung zu rücken. „Die eindringlichen Warnungen der Intensivmediziner vor einer Überlastung der Krankenhäuser müssen ernst genommen werden.“

Impfen gibt Hoffnung

Dank der Leistungen in Medizin und Forschung bestehe Hoffnung, dass die Pandemie mit zunehmendem Impffortschritt bald beherrschbar werde. Deshalb appelliert Oberbürgermeister Herrera Torrez: „Lassen Sie uns weiterhin gegenseitige Rücksichtnahme leben und vorleben. Lassen Sie uns weiterhin als Gemeinschaft zusammenstehen.“ stv