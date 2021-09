Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kriminalität - Ältere Dame hatte in Freudenberg schon Geld zur Abholung bereit gelegt / 26-jähriger mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft Fahnder fassen in Wertheim falschen Polizisten

Falsche Polizisten rufen bei potenziellen Opfern an und täuschen Gefahren vor, um Geld zu erbeuten. © dpa