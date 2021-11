Fachleute für Sanierung „Historische Altstadt II“ vor Ort

Freudenberg. Die von der Stadt beauftragten Sanierungsberater Jan Currle und Marcel Mühlbauer von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH in Freudenberg sind am Montag, 6. Dezember, zwischen 15 und 18 Uhr zu Beratungsgesprächen vor Ort. Wer Interesse hat, kann sich bis Freitag, 3. Dezember, unter Telefon 09375/920030 oder per Email unter markus.tremmel@freudenberg-main.de bei Markus Tremmel, FB-Leiter Verwaltung und Finanzen, anmelden.

Als Fördervoraussetzung ist zu beachten, dass mit der baulichen Maßnahme noch nicht begonnen wurde und man sich vorher vertraglich gegenüber der Stadt verpflichtet hat, bestimmte Erneuerungsmaßnahmen durchzuführen. Grundsätzlich können alle Maßnahmen gefördert werden, die den Gebrauchswert von Gebäuden nachhaltig erhöhen. Energetische Sanierung zur Wärmedämmung/Modernisierungs – und Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich Sanitär, Elektroinstallation, Ver- und Entsorgungsleitungen, Heizung/Erweiterung eigenständiger Nutzungseinrichtungen/Umnutzung von Haupt- und Nebengebäuden zur Schaffung von Wohnraum und Gebäudeabbrüche. Nicht förderfähig ist etwa die Instandhaltung.