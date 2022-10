Facettenreiches Repertoire

Bronnbach. Für das Benefizkonzert am Samstag, 5. November, um 19.30 Uhr im Bernhardsaal im Kloster Bronnbach hat der Kiwanis-Club Tauberfranken zum dritten Mal nach 2012 und 2018 die a-Capella-Formation „a-Capulco“ gewonnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Formation besteht aus der Sopranistin Frederike Faust, dem Italiener Giovanni Fanti, dem gebürtigen Bregenzer-Vietnamesen Daniel Nguyen, dem Allgäuer Bassbariton Michael Dreher aus Sonthofen und der Mezzo-Sopranistin Michaela Schmid aus Salzburg. Die Gruppe formierte sich anlässlich der Bregenzer Festspiele im Jahre 2007 erstmals. Mit ihrer Individualität und frischen Art, versteht sie es, ihr Publikum gekonnt um den Finger zu wickeln und zu überraschen.

Das facettenreiche Repertoire umfasst eigene und Songs der Comedian Harmonists, der Beatles, Michael Jackson, Sting, George Gershwin und vielen mehr.

Mehr zum Thema Wandelhalle Herbstkonzert mit Angela Weiß Mehr erfahren „Winterlese“ im Residenzschloss „Arbeit ist leidenschaftlich“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kultur „Endlich können wir wieder loslegen“ Mehr erfahren

Mit einer feinen Speisenauswahl und Getränken möchte der Kiwanis-Club seine Gäste an diesem Abend wieder verwöhnen. Einlass und Bewirtung ist um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Die Eintrittskarten für das Benefizkonzert sind bei den Fränkische Nachrichten in Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim, bei der Buchhandlung Moritz und Lux in Lauda und Bad Mergentheim und in der Buchhandlung Schwarz auf Weiss in Tauberbischofsheim erhältlich. Reservierungen sind außerdem bei Werner Rosch unter der Mailadresse rosch-w@t-online.de und unter Telefon:0171/6919171 möglich.