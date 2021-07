Fabian Schmidt sichert sich den dritten Platz

Wertheim. Die Lernsoftware Meisterpower bietet Schülern spielerisch die Möglichkeit, die Rolle eines Handwerkschefs zu übernehmen. Im Schuljahr 2020/2021 konnten sich die Schulen, die die Lernsoftware im Unterricht einsetzen, zum dritten Mal an einem landesweiten Wettbewerb beteiligen.

Die Schüler versuchten dabei innerhalb von drei Spielmonaten mit ihrem virtuellen Handwerksbetrieb ein möglichst gutes Ergebnis zu erreichen. Im Gebiet der Handwerkskammer Heilbronn-Franken nahmen rund 60 Schüler-Teams am Wettbewerb teil.

Platz eins und zwei gingen an Schüler der Otto-Klenert-Schule in Bad Friedrichshall. Fabian Schmidt vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim belegte den dritten Platz. Für ihre Erfolge bekamen alle drei Sieger hochwertige Sachpreise zugeschickt.

Für Felix Hefner, Lehrer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, hat sich der Einsatz von Meisterpower im Fernunterricht bewährt: „Die Schülerinnen und Schüler konnten sich auf eine motivierende und abwechslungsreiche Art und Weise selbstständig mit unterrichtsrelevanten Inhalten auseinandersetzen“, findet er. Seine Entscheidung, das Spiel durchzuführen, wurde auch durch das positive Feedback der Schüler bestätigt.

Meisterpower ist ein kostenloses Unterrichtsangebot der baden-württembergischen Handwerkskammern für allgemeinbildende Schulen. Es setzt sich aus einer Lernsoftware sowie Begleitmaterialien zusammen. „Der Einstieg ist für Schulen jederzeit auch unabhängig vom Wettbewerb möglich“, betont Andrea Schwersenz, die Ansprechpartnerin für die Schulen bei der Handwerkskammer ist.

Zum Schuljahresbeginn können wieder kostenfreie Zugangsdaten sowie die Begleitmaterialien mit konkreten Vorschlägen zur Umsetzung im Unterricht bei ihr angefordert werden. hwk