Experten-Vortrag „Pilzerkrankungen“

Wertheim. Allein in Deutschland leiden 40 Millionen Menschen an Haut-, Fuß- und/oder Nagelpilz. In einem Experten-Vortrag mit Professor Dr. Hans-Jürgen Tietz will die Alloheim Senioren-Residenz Wertheim am Freitag, 2. Juli, ab 19 Uhr auf Gefahren aufmerksam machen, unter denen besonders Ältere leiden. Dabei gibt der Berliner Experte nicht nur spannende Einblicke in die Entstehung und den Verlauf sogenannter Mykosen; er stellt auch moderne Therapien vor und beantwortet individuelle Fragen.

Der Pandemie-bedingt als Online-Veranstaltung organisierte Vortrag der Alloheim Senioren-Residenz ist zugleich der Auftakt für eine geplante Veranstaltungsreihe. Wer teilnehmen möchte, kann dies ganz einfach über den Link „www.alloheim.de/veranstaltung-tietz“ tun. Auch individuelle Fragen an den Experten kann man nach dem Vortrag im Zuge der anschließenden Diskussion über die Chatfunktion stellen. Moderiert wird der etwa einstündige Vortrag von Karin Leikert, Fachärztin für Innere Medizin. pm