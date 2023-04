Europa ist Thema bei der IPW

Wertheim. Die Internationale Partnerschaftsvereinigung Wertheim organisiert zum Europatag am 9. Mai einen Vortrag zum Thema „Zeitenwende für Europa: Putin und der Angriffskrieg in der Ukraine“. Beginn der Veranstaltung mit Fredo Endres (Bild), zu dem alle Interessierten willkommen sind, ist um 19 Uhr im Arkadensaal des Wertheimer Rathauses.

Wie es in der Ankündigung der Veranstalter heißt, wird der Europatag alljährlich am 9. Mai für Frieden und Einheit in Europa begangen. Er markiert den Jahrestag der Schuman-Erklärung, in der Robert Schuman seine Idee für eine neue Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vorgestellt hat. Diese sollte einen Krieg zwischen den Nationen Europas undenkbar machen.

Wie kann oder muss die Russische Föderation – trotz des Angriffskrieges auf die Ukraine – in ein künftiges europäisches Sicherheitssystem eingebaut werden? Diesen und vielen weiteren Fragen zum Selbstverständnis von (Putins) Russland geht Fredo Endres in seinem Vortrag nach. Im Anschluss steht der Redner für Fragen und zur Diskussion zur Verfügung.

Der Dozent Fredo Endres, Jahrgang 1941, arbeitete beim Berliner Senat, im Bonner Ministerium für Entwicklungshilfe (BMZ) und 16 Jahre als Bürgermeister in Kißlegg. Der mehrfache Buchautor und langjährige Hochschuldozent war ab 1996 sporadisch für die EU und die George-Soros-Stiftung in Bulgarien, in Belarus und der Ukraine tätig.

