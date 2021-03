Zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften kam es am Samstagmittag in Wertheim am Mainufer nahe der Spessartbrücke. Die Alarmierung erfolgte um 12:17 Uhr. Meldung: „Person im Wasser“. Die Leitstelle alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Wertheim, die DLRG-Gruppen Wertheim und Freudenberg, die Feuerwehr Kreuzwertheim sowie den Rettungsdienst. Ein 31-jähriger Mann war von der Brücke in den

...