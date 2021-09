„Es ist eine in uns tickende Zeitbombe“

Reinhardshof. Privatdozent Dr. med. Payman Majd ist Leiter der Gefäßchirurgie des Evangelisches Krankenhauses in Bergisch Gladbach. Gemeinsam mit Forschern der Universitätsklinik Köln untersuchte er bundesweit die Häufigkeit von arteriellen Verschlusskrankheiten bei Bewohnern von Seniorenresidenzen mit einem ernüchternden Ergebnis. Er fand heraus, dass bei rund 21 Prozent der über 60-Jährigen arterielle Gefäßerkrankungen unentdeckt bleiben, die lebensgefährliche Folgen haben können.

In einem Experten-Vortrag mit PD Dr. Majd will die Alloheim Senioren-Residenz Wertheim am 9. September um 19 Uhr auf die dadurch entstehenden, gesundheitlichen Gefahren und erste Warnzeichen aufmerksam machen. Dabei wird der Experte nicht nur eindrucksvolle Einblicke in die Entstehung und den Verlauf von Gefäßerkrankungen geben, sondern auch in verständlicher Form Therapiemöglichkeiten und Vorsorgemaßnahmen erläutern.

„Es gab bislang kaum Studien zu der Häufigkeit von peripheren arteriellen Erkrankungen bei Menschen, die älter als 80 Jahre sind“, fasst Majd den Ursprung seiner WHO-Studie zusammen, „zwar ist bekannt, dass derartige Erkrankungen mit steigendem Alter zunehmen, doch oft werden sie im Anfangsstadium überhaupt nicht erkannt und bleiben somit unbehandelt – eine in uns tickende Zeitbombe!“

In enger Kooperation mit der Universitätsklinik Köln und den Alloheim Senioren-Residenzen startete Majd deshalb eine breit angelegte Studie. Sein Fazit: „Aufgrund der gemessenen Werte lassen sich beginnende oder auch fortschreitende Gefäßerkrankungen relativ einfach feststellen.“

Anhand unterschiedlicher Beispiele wird Dr. Payman Majd am 9. September um 19 Uhr interessierten Bürgern der Region in verständlicher Form erläutern, welches die ersten Anzeichen für eine Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) sein können.

„In meinem Vortrag möchte ich den Zuhörern aber keine Angst machen, sondern sie sensibilisieren, medizinische Wege aufzeigen und vor allem Tipps geben“, beruhigt er.

Teilnahme online möglich

Wer an der Online-Veranstaltung teilnehmen möchte, kann es über den Link „www.alloheim.de/veranstaltung-majd“ tun. Auch Fragen an den Experten kann man nach dem Vortrag über die Chatfunktion stellen.

„Mit diesem zweiten Vortrag unserer kostenfreien Veranstaltungsreihe und der Diskussion im Anschluss möchten wir allen interessierten Mitbürgern die Möglichkeit geben, sich umfassend und fundiert zu diesen wichtigen Themen zu informieren“, sagt Nicole Löffler, Leiterin der Einrichtung. ah

