Es gibt viel zu lachen

Marktheidenfeld. Zum dritten Mal bringt Veranstalter und Kabarettist Martin Rassau von der Comödie Fürth Spaß, Humor und damit beste Laune nach Marktheidenfeld auf die Martinswiese an der Alten Mainbrücke. Nachfolgend ein Blick aufs Programm vom 30. August bis 3. September: Wolfgang Krebs/Mittwoch, 30. August: Die Hölle ist übervoll mit bayerischen Politikern – dafür kommt im Himmel keiner mehr an. Notstand im Paradies! Nach Jahrzehnten der Stille wird der direkte Draht der bayerischen Staatsregierung vom Himmelins Hofbräuhaus reaktiviert. König Ludwig ist seit 2007 geheimer Rat von Petrus persönlich, sein Ansprechpartner auf Erden: Edmund Stoiber. Der Kini bittet einzelne Kandidaten zum Rapport. Dabei halten sie die ein oder andere Bewerbungsrede für ihre Parteimitglieder. Das Ende vom Lied: Alle kommen in den Himmel. Wolfgang Krebs schlüpft in die Erscheinungsbilder und Stimmbänder aktueller Politiker und Zeitgenossen. In fliegendem Wechsel und mit wechselnden Fliegen. Stoiber, Seehofer, Aiwanger, Söder und Co. hoffen mit dem Publikum auf ein gerechtes „Vergelt’s Gott!“. Martin Rassau&Jo Barnikel&Norbert Nagel/Donnerstag, 31. August: Keine Angst vor der Oper! So kurz und knackig kriegt man sie nur mit Martin Rassau: Frech, schnell, direkt erzählt er die Storys, Geschehnisse sind deutlich gestrafft, aktualisiert und der real-fränkischen Wirklichkeit angepasst – „Oper aaf fränkisch“ eben! Klar, Rassau plaudert dazwischen einfach drauflos, um Themen kabarettistisch aufzugreifen. Die gereimten Texte aus der Feder von Paul Schallweg sind allein schon eine Fundgrube an Witzen, Anspielungen und Parodien, doch Rassau hat die Texte auch noch „frankonisiert“. Musikalisch begleitet und parodiert wird der Abend von zwei Ausnahmemusikern: Jo Barnikel und Norbert Nagel. Michl Müller/Freitag, 1. September: Michl Müller, bekannt aus den TV-Quotenrennern „Fastnacht in Franken“ und „Drei. Zwo. Eins. Michl Müller“, ist mit seinem Programm „Verrückt nach Müller“ auf Tour. Von den kleinen Alltagsgeschichten bis hin zur großen Politik, mal als Spaßmacher, mal als Kabarettist, macht das Naturtalent auch diesmal vor keinem Thema halt. Sebastian Reich & Amanda/Samstag, 2. September: Endlich mal wieder raus aus dem tristen Alltag, dafür rein ins spaßige Vergnügen, abtauchen in eine ganz besonders lustige „Verrückte Zeit“! Abende mit der charmanten Nilpferd-Dame Amanda und ihrem Dompteur Sebastian Reich sind vielleicht sogar noch etwas verrückter! Sebastian hat es nicht immer leicht mit Amanda, und so grübelt er, ob das früher eigentlich auch schon alles so verrückt war, und er das bloß nicht gemerkt hat? Häisd’n’Däisd/Sonntag, 3. September: „Eigentlich g’hört draufg’haut“, so denkt man es sich zumindest häufiger. Wenn es dabei beim „Eigentlich“ und „Denken“ bleibt, muss man sich über etwaige Aggressionsübersprünge keine großen Sorgen machen. Wobei das natürlich kein Postulat dafür sein soll, Missstände zu übersehen oder gar zu ignorieren. Häisd’n’Däisd begibt sich auf eine musikalische Reise, das Besagte zu benennen, mit der ein oder anderen Überraschung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einlass ist jeweils um 18 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 19 Uhr.