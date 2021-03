Wertheim. Die Wertheimer Ärzteschaft wendet sich in einem offenen Brief an die Leser der Fränkischen Nachrichten. „Wir wollen mit dieser Information die hiesige Bevölkerung zum wichtigen Thema Coronaimpfung genauer informieren und einen Appell an sie richten“, erklärt Dr. Christina Gläser, Sprecherin der Wertheimer Hausärzte die Motivation für das Schreiben.

Der offene Brief im Wortlaut: „In den letzten Wochen überschlagen sich bezüglich der Coronaimpfungen die Ereignisse. Was gerade gilt, wird gefühlt stündlich über den Haufen geworfen. Es ergehen Beschlüsse, die rasch (meist rückwirkend) umgesetzt werden müssen. Die Flut an Informationen ist kaum noch zu erfassen oder richtig einzuordnen. Kein Wunder, dass in der Bevölkerung große Verunsicherung herrscht.

Meistens sind die Nachrichten über das Impfen auch noch negativ (Lieferabsagen und -engpässe, AstraZeneca hilft nicht so gut wie Biontech und schon gar nicht gegen Mutationen, Chargen müssen verworfen werden wegen unsicherer Kühlkette, Impfungen lösen Todesfälle aus), was das Misstrauen weiter schürt.

Da ist es nur zu verständlich, dass wir fast von nahezu jedem Patienten, der uns aufsucht, die Frage hören: „Wann impfen Sie denn?“ Dann können wir nur mit den Schultern zucken und den tagesaktuellen Wissensstand bestmöglich weitergeben, der aber am nächsten Tag vermutlich keine Gültigkeit mehr hat. Wir fühlen uns geehrt, wenn die Patienten uns ihr Vertrauen entgegenbringen und sagen: „Ich warte, bis Sie mich impfen können.“

Keine Zeit verlieren

Doch lassen Sie sich Folgendes empfehlen, wenn Sie es irgendwie ermöglichen können: Bitte nehmen Sie, sobald sie impfberechtigt sind, dieses Recht auch wahr. Bemühen Sie sich um den schnellstmöglichen Termin in einem Impfzentrum, lassen Sie ihn nicht verstreichen, weil das die ganze Impfkampagne hinauszögert. Sie können nicht davon ausgehen, dass Sie bei uns zeitnah geimpft werden können, doch für Sie und uns alle zählt jeder Tag. Wenn es hart auf hart kommt, geht es um Leben und Tod.“

Die Impfungen in den Hausarztpraxen sind auch von uns heiß ersehnt, doch sie werden mutmaßlich ob des hohen logistischen Aufwands schleppend vorangehen. Die Liefermengen werden erstmal klein sein und die Versorgung der Kranken muss ja parallel weitergehen.

Die Menschen haben in unserem Land viel Solidarität gezeigt, auf vieles für die Gefährdeteren verzichtet. Letztere werden nun aufgrund kluger und ethisch richtiger Entscheidungen in der Politik bei der Impfung bevorzugt.

Doch nun ändern sich zunehmend die Vorzeichen. Wir kämpfen mit der sich im Vormarsch befindlichen englischen Mutante, die leider auch die Kinder und Jugendlichen erheblich mehr zu gefährden scheint. Deshalb ist es jetzt an denjenigen, die bereits impfberechtigt sind, sich solidarisch zu zeigen und dieses auch so rasch wie möglich zu tun. Nur so wird es dazu führen, dass auch junge Menschen rascher in den Genuss einer Impfung kommen und damit der Coronaerkrankung oder der -komplikation entkommen. Ganz zu schweigen von denjenigen unter 16 Jahren, die noch auf absehbare Zeit gar nicht geimpft werden und auf ausreichenden raschen Schutz ihrer Umgebung (Stichwort Herdenimmunität) angewiesen sind.

Natürlich läuft in der Politik nicht alles rund. Wie auch? Die Situation einer Pandemie ist für alle neu. Dass tagesaktuell auf sich ändernde Situationen reagiert wird, ist mehr als richtig, auch wenn es die Umsetzung dann nicht leichter macht. Es ist notwendig, das bisher Geltende umzuschmeißen, wenn Impftermine nicht wahrgenommen werden und das so wertvolle Serum in den Kühlschränken rumliegt. Genauso richtig ist auch, den Coronaimpfstoff von AstraZeneca auszusetzen, wenn Zweifel daran aufkommen, bis man weitere Erkenntnisse hat.

Neue Hiobsbotschaften

Dass ständig neue Hiobsbotschaften den Wunsch erwecken, sich beim Hausarzt impfen zu lassen, dem man vertraut, ist naheliegend und die suggerierte Aussicht auf baldige Impfung dort tut ihr Übriges. Es fällt uns schwer, die Flut an Informationen – und Dank freier Medien ist das eine enorme, nicht immer hilfreiche Masse – richtig einzuordnen. Doch so läuft Demokratie und wir wollen es keinesfalls anders haben. Darum sichten wir Ärzte gerne alles, was uns unterkommt und versuchen es professionell einzuordnen.

Aktuell kommen wir so zu folgendem Schluss: Bald wird es hoffentlich Impfstoffe verschiedener Hersteller in viel größeren Mengen geben. Nachimpfungen mit Anpassungen auf neue Varianten wie bei der Grippeimpfung werden im Verlauf möglich sein. Mit rascher Inanspruchnahme haben wir die Chance auf ein schnelles Abnehmen von Todesfällen und Krankheitskomplikationen sowie ein halbwegs normales Leben.

Darum unser Appell: Lassen Sie sich so schnell wie möglich impfen, nehmen Sie den Weg in die Impfzentren, die hochprofessionell arbeiten und auf große Patientenströme ausgerichtet sind, auf sich – um Ihrer selbst willen und für die Kinder. Bleiben Sie solidarisch!“