Es darf geraten werden

Wertheim. Der Convenartis Kleinkunstverein veranstaltet am Samstag, 29. Oktober, ab 19 Uhr die zweite Auflage seiner Quiznacht in der Aula „Alte Steige“. Auf der Bühne treten Wertheimer aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen in vier Teams gegeneinander an, jeweils in Duellen nach dem KO-System. Die erspielten Gewinne und die Spenden des Abends kommen sozialen oder umweltnahen Zwecken im Raum Wertheim zu Gute. Neben vielen Fragen aus unterschiedlichen Genres, darunter viele rund um Wertheim, gibt es ein buntes musikalisches und kleinkünstlerisches Rahmenprogramm. Der gemeinsame Spaß und der gute Zweck stehen im Vordergrund. Der Abend soll außerdem dazu dienen, verschiedene Gruppen miteinander zu vernetzen. Der Eintritt ist frei. pm

