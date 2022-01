Erweiterte Öffnungszeiten

Main-Spessart-Kreis. Mit dem Umzug des Impfzentrums vom Klinikum in Marktheidenfeld in die Spessarttorhalle in Lohr wurden auch die Öffnungszeiten deutlich erweitert.

Diese sind: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9 bis 17.30 Uhr, Mittwoch 12 bis 19.30 Uhr und Samstag 9 bis 14 Uhr.

Zwischen Freitag, 7. und Samstag, 15. Januar, sind noch etliche Termine frei, ebenso wie für Kinderimpfungen am, Montag, 10., Mittwoch, 12., und Freitag, 14. Januar. Wegen erhöhter Nachfrage hat das Impfzentrum am Samstag, 15. Januar, bis abends geöffnet. Vereinzelt sind auch an diesem Tag noch Termine frei.

Eine Terminvereinbarung geht ganz einfach unter www.impfzentrum-msp.de. Für alle, die kein Internet haben, steht die Hotline unter Telefon 09353/7931555 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung (außer feiertags).

Es kommt immer wieder vor, dass Personen nicht zu den im Impfzentrum gebuchten Terminen erscheinen. Deshalb sollten alle, die bereits anderweitig ein Impfangebot erhalten haben, ihren Termin im Impfzentrum zeitnah stornieren und für andere freigeben. Sofern die Buchung online erfolgt ist, kann dies eigenständig über den Stornierungs-Link in der Buchungsbestätigung vorgenommen werden. lra