Erwärmende Klänge in kalter Jahreszeit

Dörlesberg. Der Musikverein Dörlesberg veranstaltete am Samstag ein Adventskonzert in der örtlichen Kirche St. Dorothea. Die vielen verzauberten Gäste erfreuten sich mehr als eine Stunde lang wunderschöner Weisen.

Dirigent Bernhard Müßig sprach gleich zu Beginn allen Anwesenden aus der Seele, als er sagte: „Man wolle jubeln, sich freuen, glücklich sein.“ Die Freude sei auf der Seite der Menschen. In Dörlesberg gebe es nach zwei Jahren Corona bedingten Umstände wieder ein Konzert. Der Redner wünschte einen wunderschönen Abend und sprach vom Versuch, den Leistungsstand von 2020 wieder herzustellen.

Beides kann im Nachhinein bestätigt werden. Denn der Musikverein Dörlesberg bot einen abwechs-lungsreichen und unterhaltsamen Abend, das Publikum ließ sich von den festlichen Klängen verzaubern. Wer glaubt, Musik habe die Kraft, die Menschen an unterschiedliche Orte zu bringen, sah sich bei dem Konzert in seiner Ansicht bestätigt.

Das Programm begann mit dem auch vom Titel her frohlockenden „Jubilate“, setzte fort mit „Sweet Bells Fantasy“, um dann mit „Amazing Grace“ zu glänzen. Der Klangkörper zeigte bereits hier sein beträchtliches Leistungsvermögen und überzeugte das geneigte Publikum von Beginn an.

Ebenso flott ging es weiter mit dem Stück „3 Minuite Nutcracker“, dessen Uraufführung vor 130 Jahren stattgefunden hatte. Das Märchenballett zeigte sich gekürzt auf drei Minuten, jedoch versehen mit allen bekannten Melodien. Ein Kritiker damals hatte geschrieben: „Die Musik ist im Allgemeinen excellent.“ Dieser Meinung schlossen sich die Besucher des Konzerts gerne an. Denn das Ensemble spielte auch hier wie aus einem Guss und stimmte die Zuhörenden mittelbar und unmittelbar ein auf das bevorstehende Fest und die besinnliche Zeit davor.

Die Stücke des Konzerts waren natürlich der aktuellen Zeit entsprechend und so spielten die Musike-rinnen und Musiker trefflich „A Shepherd’s Carol“. Das Stück fasste die Geburt von Jesus Christus und die Anbetung durch die Hirten in erbauliche Klänge, die Zuhörer ließen sich von der Stimmung einnehmen. „Lenas Song“ verband bei „Fly with me“ Freude wie Sorgen, die Geschichte zum Lied befreite von Ängsten und einte einander.

Das war das passende Stichwort, eine Reihe neuer Mitglieder vorzustellen, allesamt Damen, welche in den musikalischen Bereichen Querflöte, Saxophon und Klarinette verstärken. Diese sind erst kurz beim Musikverein Dörlesberg, spielen jedoch bereits schon das zweite Konzert mit.

Das ganze Auditorium begleitete diese Sachlage mit Applaus.

Das schöne und abwechslungsreiche Konzert setzte fort mit „ein bisschen Swing“, es hieß, das Lied „Santa Baby“ sei bereits von vielen interpretiert worden, und das Ensemble aus Dörlesberg reihte sich gekonnt ein. Das Lied handelt davon, manchmal etwas zu bekommen genau dann, wenn man brav ist. Zu „Here comes Santa Claus“ führte der Dirigent in das Thema „Santa Claus“ ein.

Das gefühlvoll hatte Konzert seinen Fortgang mit „Yellow Mountains“. Man sah bei der lyrischen Tondichtung quasi deutlich vor Augen, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer lauschten, wenn die Berggipfel bei St. Moritz kurz Atem schöpfen. Genau darum hatten sich die Verantwortlichen für dieses Lied entschieden.

Weiter ging es mit „The Sound of Christmas Joy“, eine Ode an die Freude. Der sprachliche Vorspann zu dem Lied ward verbunden mit dem Wunsch auf eine schöne, ruhige friedliche und besinnliche Weihnachtszeit sowie einem Hinweis auf das Jahreskonzert im April nächsten Jahres.

Da die Kirche sehr schön gefüllt war, kann diese Botschaft flugs viele erreichen. Ein weiterer Hinweis galt Gefäßen, welche gefüllt werden konnten, sofern es den Besuchern gefallen hatte. Es hatte, „ein Teil wird gespendet“. Die erste Zugabe verstärkte vorhandene Lust auf Swing mit einem sehr ansprechenden Medley, der Jahreszeit angepasst als „Christmas Swings“.

Den Abschluss bildete das Stück „An Irish Blessing“. Quais beigefügt waren die Zeilen „Möge die Straße dir freundlich entgegen kommen, möge Gott dich schützend in seiner Hand halten“.

Das Konzert war in seiner Gesamtheit eine wunderschöne Abwechslung in einer manchmal grauen und trübseligen Zeit. Dies empfanden vor Ort auch die vielen Zuhörer aller Altersklassen, fühlten diese doch durch das Konzert ihre Herzen erwärmt. Der lang anhaltende Applaus, stehend dargereicht, bestätige dies sicht- und hörbar.