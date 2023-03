Sonderriet. Erstmals wurden am Samstag in Sonderriet Geburtsbäume gepflanzt: 14 an der Zahl. Kinder, die ab dem Jahr 2019, dem Beginn der Amtszeit des jetzigen Ortschaftsrates, geboren sind, bekommen aus dem örtlichen Grünbudget einen Obstbaum geschenkt, um diesen auf der neuen Streuobstwiese zu pflanzen. Die Familien hatten sich Apfel-, Birnen-, Kirschen-, Quitten- und Pfirsichbäume ausgesucht.

