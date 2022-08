Erster „Schwarzgurt“ in Hapkido in Wertheim

Grünenwört. Unter dem Vorsitz des Hapkido-Großmeisters Michael Biffar (siebter Dan), fand in den Räumlichkeiten der Sportschule Biffar in Wertheim am vergangenen Donnerstag die erste in Wertheim abgenommene Schwarzgürtelprüfung statt. Hierbei unterzog sich Andreas Kirschig zwei Stunden lang den kritischen Augen seines Meisters. Die gezeigten Leistungen bestätigten Biffar (links im Bild), daß sein Schüler sowohl die körperlichen, als auch die geistigen Fähigkeiten des Hapkido verstanden hat. Andreas Kirschig, rechts im Bild zu sehen, ist somit der erste ausgebildete Schwarzgurtträger (erster Dan) in Wertheim. Hapkido ist eine Selbstverteidigungssportart und für alle Altersgruppen geeignet. / ak

