Erste Fälle von Geflügelpest

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart wurde am 16. März das Auftreten von hochpathogener Aviärer Influenza (HPAI) bei Hausgeflügel in der Gemarkung Birkenfeld amtlich festgestellt, wie das Landratsamt Main-Spessart mitteilt. Daraufhin habe es Restriktionszonen, die in einem Radius von drei und zehn Kilometern um den Ausbruchsort gezogen wurden, eingerichtet. Bislang seien in diesen Gebieten noch keine weiteren amtlichen Maßnahmen erforderlich.

Das Veterinäramt wies nochmals auf die aktuell erhöhte Gefahr der Übertragung der Aviären Influenza auf Hausgeflügel hin. Daher sollten alle Geflügelhalter die erhöhten Biosicherheitsmaßnahmen einhalten. Alle Geflügelhalter des Landkreises werden zudem aufgefordert, eine zusätzliche Überwachung (Eigenkontrolle) im Betrieb durchzuführen, indem die gehaltenen Vögel mindestens einmal am Tag auf Veränderungen beziehungsweise Krankheitssymptome zu prüfen sind.

Plötzliche Todesfälle, rapider Rückgang der Legeleistung, Teilnahmslosigkeit, aufgeplustertes Federkleid, Atemnot, Ödeme an Kopf und Anhängen sowie Durchfall können Hinweise auf eine Ansteckung der Tiere mit dem Geflügelpest-Erreger sein. Im Verdachtsfall sei unverzüglich das Veterinäramt Main-Spessart unter Telefon 09353/7931814) oder per Mail unter veterinaeramt@Lramsp.de zu informieren. Geflügelhalter, die ihre Tierhaltung noch nicht gemeldet haben, sollten ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen. Die Schutzzone (Radius: etwa drei Kilometer) umfasst folgende Gemeinden, Ortschaften und Ortsteile: Birkenfeld und Billingshausen. Die Überwachungszone (zehn Kilometer) umfasst folgende Gemeinden, Ortschaften und Ortsteile: Roden, Urspringen, Stadelhofen, Laudenbach, Himmelstadt, Retzbach, Retzstadt, Zellingen, Duttenbrunn, Karbach, Marktheidenfeld, Lengfurt, Trennfeld, Erlenbach b. Marktheidenfeld, Tiefenthal, Homburg a. Main.

