Wertheim. „Das würde ich morgen als erstes machen, wenn Corona vorbei wäre“ – eine kleine Mutmacher-Serie unter diesem Titel hat unsere Zeitung vor kurzem begonnen.

AdUnit urban-intext1

Elisa Katt, Mitglied der Lokalredaktion Wertheim: Wenn Corona heute vorbei wäre, würde ich meine Sachen packen, das Zelt aus den Untiefen des Abstellraums graben, am Bahnhof den nächsten Zug nehmen und erst wieder aussteigen, wenn ich das Meer sehen kann. Ich würde das Rauschen der Brandung hören, den Sand zwischen den Zehen fühlen und das Salz in der Luft riechen.

Wenn ich morgens losfahre, müsste ich zwar vier Mal umsteigen, könnte aber bis mittags in Cuxhaven sein und mir die Luft der Nordsee um die Nase wehen lassen. Um 7.30 Uhr müsste ich in Würzburg sein, um über Stuttgart und Paris nach Marseille zu fahren. Und wenn ich mittags in den Zug steige, könnte ich ziemlich genau einen Tag später in Barcelona stehen.

Wenn mein Fernweh gestillt ist, würde ich endlich wieder Freunde treffen – ohne Abstand, ohne Kontaktbeschränkungen und ohne Angst vor Ansteckung. Wir würden gemeinsam etwas kochen, aus dem Quatschen gar nicht mehr rauskommen und dabei wahrscheinlich das Essen auf dem Herd anbrennen lassen. Ich würde meine Familie treffen, die ich zuletzt im Sommer 2020 gesehen habe. Würde endlich wieder ein Konzert besuchen und in einer Bar einen Cocktail schlürfen.

AdUnit urban-intext2

Und schließlich würde ich mich wahrscheinlich jedes Mal sehr komisch fühlen, wenn ich ohne Maske irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs bin. eli