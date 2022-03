Erneut Reifen zerstochen

Wartberg. Eine unbekannte Person schlitzte am Mittwoch, 23. Februar, oder Donnerstag, 24. Februar, auf dem Wertheimer Wartberg mit einem scharfen Gegenstand zwei Reifen eines Smarts auf. Der oder die Unbekannte verursachte den Schaden zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 15.30 Uhr am Donnerstag in einer Tiefgarage für Anwohner in der Straße Berliner Ring. Nun wurde von Sonntag auf Montag im Berliner Ring ein weiterer Fall von zerstochenen Reifen gemeldet.

Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, liegen Hinweise auf einen Zusammenhang der Taten bislang nicht vor.

