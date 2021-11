Erneut lange Schlange bei Impfaktion in Wertheim

Neckar-Odenwald Lange Warteschlange vor der TSV-Sporthalle in Buchen

Dass die Impfaktion des TSV Buchen am Sonntag in der vereinseigenen Halle am Turn-Heinrich-Platz auf großes Interesse stoßen würde, haben die Organisatoren schon im Vorfeld geahnt. Von der Warteschlange, die am Vormittag bis weit in die Bödigheimer Straße reichte, waren aber auch TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski und sein Stellvertreter Manfred Röckel überrascht. Bis zur Abzweigung in die Franz-Xaver-Schmerbeck-Straße standen phasenweise Interessenten jeglichen Alters, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollten. Die ersten von ihnen warteten bereits um 7.30 Uhr vor der TSV-Halle, obwohl der Start der Impfungen erst für 11 Uhr vorgesehen war. Weil der Impfstoff auf etwas mehr als 100 Dosen begrenzt war, wurden entsprechend viele Nummern verteilt. Wer keine Nummer erhielt, musste ohne Impfung wieder gehen. „Mindestens 200 mussten wir wegschicken", sagte Manfred Röckel im Gespräch mit den FN. „Viele hatten Verständnis. Es gibt aber auch zu recht Unmut in der Bevölkerung über die derzeitige Impfsituation." Wer eine der begehrten Nummern ergattert hatte, wurde im Verlauf des Tages von den Helfern des TSV und des mobilen Impfteams der SLK-Kliniken aus Heilbronn durch verschiedene Stationen in der Halle gelotst – vergleichbar mit dem Ablauf in den Ende September geschlossenen Impfzentren. „Das hat völlig reibungslos funktioniert", betone Kurt Bonaszewski. Die Idee, eine Impfaktion in der Sporthalle mit dem Wahllokal nebenan in der TSV-Geschäftsstelle zu kombinieren hatte er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele vor drei Wochen sozusagen am Frühstückstisch. Über das Landratsamt als Vermittler bekamen die TSV-Verantwortlichen relativ zügig eine Zusage der SLK-Kliniken. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat der TSV Buchen immer wieder mit verschiedenen Aktionen die Impfkampagne aktiv unterstützt – beispielsweise mit einem Fahrservice für TSV-Mitglieder in die Impfzentren. „Wir wollen, dass der Sport weitergehen kann", erklärte Bonaszewski den Hintergrund der Aktionen. „Für uns zählt der Mensch. Die Pandemie muss irgendwann vorbei sein." Einen wichtigen Beitrag dazu hat der TSV am Sonntag geleistet: Am Ende der Aktion hatte das Team um Dr. Tilo Strittmatter 130 Impfdosen verabreicht, davon etwa ein Drittel Erstimpfungen und rund 50 Prozent Booster-Impfungen. Wie wichtig jede dieser Impfungen ist, zeigt ein Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen im Verlauf des Wochenendes im Neckar-Odenwald-Kreis. Am Samstag meldete das Landratsamt 139 bestätigte Fälle an das Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg, am Sonntag waren es 49. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie hat damit die 10 000er-Marke überschritten und lag am Sonntag bei 10 011. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Berechnungen des LGA auf 483,3 gestiegen. Aus den Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin geht hervor, dass am Sonntag im Neckar-Odenwald-Kreis 15 von 21 Intensivbetten belegt waren, drei davon mit Corona-Patienten. Mitarbeiter des Landratsamts Neckar-Odenwald stehen für Fragen rund um das Corona-Virus unter Telefon 06261/843333 oder 06281/52123333 wochentags von 8 bis 16 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen von 11 bis 15 Uhr zur Verfügung.

