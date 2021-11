Erneut lange Schlange bei Impfaktion

Wertheim. Beim zweiten Impftermin, den die Stadt Wertheim in Zusammenarbeit mit den Impfteams des Diakoneo Diak Klinikums in Schwäbisch Hall am Samstag in der Main-Tauber-Halle organisiert hatte, herrschte wieder großer Andrang. Es bildete sich erneut eine lange Schlange. Dies war im Vorfeld von den Organisatoren erwartet worden. Zur Unterstützung waren erneut Ehrenamtliche der Feuerwehr Wertheim und des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz.

OB Herrera Torrez: „verheerend“

Die Aktion begann um 10 Uhr. Statt wie vorgesehen bis 15 Uhr, war die Halle bis nach 18 Uhr geöffnet, berichtete Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez auf Facebook: „Um jedem eine Impfung zu ermöglichen, haben alle Anwesenden Extraschichten geschoben“, so Herrera Torrez. Am Ende seien es über 400 Impfungen gewesen, die verabreicht wurden.

„Mehr war unter diesen Rahmenbedingungen nicht möglich. Es ist verheerend, dass unsere Bürger immer noch stundenlang für eine Impfung anstehen müssen“, ergänzte der OB. Er appellierte an das Landratsamt und das Sozialministerium in Stuttgart: „Schafft mehr Impfangebote in der nördlichsten Stadt von Baden-Württemberg, nicht weniger!“

Im Landkreis sollen demnächst drei Impfstationen eingerichtet werden und zwar an den Kliniken in Wertheim, Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim. Diese sollen die Mobilen Impfteams ergänzen. Informationen darüber, wann diese Einrichtungen mit ihrer Arbeit beginnen, gibt es noch nicht. wei

