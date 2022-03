Erneut Diebstähle begangen

Wertheim. Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls von Kleidungsstücken und einer Handtasche im Wertheim Villlage verurteilte das Amtsgericht Wertheim zwei Männer aus Frankfurt, 50 und 48 Jahre, zu Freiheitsstrafen von zwölf beziehungsweise sieben Monaten. Beim jüngeren erfolgte unter Auflagen die Aussetzung zur Bewährung. Der nachgewiesene Schaden liegt bei 1060 Euro. Ein dritter Täter war laut Kameraaufzeichnungen beteiligt, ließ sich aber nicht identifizieren.

Die Männer reisten im Juni 2020 mit dem Pkw an, suchten verschiedene Geschäfte auf und fuhren wieder weg. Ein Mitarbeiter des Village entdeckte später an einer Stelle des Village Blutflecken am Boden und spitze Teile von Sicherungsetiketten. Kameraaufzeichnungen von verschiedenen Örtlichkeiten des Village zeigten ihm auf dem Parkplatz verdächtige Männer bei einem Ford Mondeo mit Frankfurter Kennzeichen.

Dort entdeckte der Mitarbeiter am Boden weitere Sicherungsetiketten, und sie stammten von denselben Läden wie die zuerst gefundenen. Man hatte das Fehlen der Waren noch nicht bemerkt. Die Polizei fand später in der Frankfurter Wohnung des jüngeren Angeklagten, Halter des Mondeos, einen Teil des Diebesgutes. Handys wurden beschlagnahmt und Fotos ausgewertet, die Gerichtsmedizin untersuchte die Blutspuren. Die Angeklagten waren zu identifizieren, die dritte Person nicht.

In der Verhandlung räumte der ältere Beschuldigte, Marokkaner, Diebstähle ein und nannte seine Drogenabhängigkeit als Grund, der jüngere, Tunesier, bestritt die Vorwürfe. Mehrfach vorbestraft sind beide: Diebstahl, Drogendelikte und weitere. Da im vorliegenden Fall Freiheitsstrafen ohne Bewährung im Raum standen, erhielten die Männer auf Kosten der Staatskasse je einen Pflichtverteidiger. Beim jüngeren liegt die letzte Verurteilung acht Jahre zurück, darum kam er jetzt mit Bewährung davon. Die Richterin war überzeugt, dass er bei der arbeitsteiligen Vorgehensweise mitgewirkt hatte. Als Auflage muss er 500 Euro Buße an die Staatskasse zahlen, und 1060 Euro Wertersatz werden eingezogen. goe