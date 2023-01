Erneuern, sanieren, bauen und wohnen

Grünenwört. Die erste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Grünenwört in diesem Jahr fand am Dienstagabend im Mehrzweckgebäude „ehemalige Schule“ statt. Mehr als 40 Bürger waren zugegen. Diese schauten sowohl zurück wie auch auf künftige Vorhaben.

Grünenwörts Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf freute sich über die zahlreichen Besucher und erläuterte eingangs, dass die Tagesordnung – wie mit den Ortschaftsräten vorab besprochen – um einen Punkt ergänzt worden sei.

Zu den Punkten innerhalb der Haushaltsmittelanforderung 2023 erklärte er unter anderem, dass die Straßendecke der Ortsdurchfahrt „Lange Straße“ von der Abzweigung „Bergstraße“ bis zum Friedhof erneuert werden solle. Erneuern wolle man auch die Sandsteinplatten am Dorfbrunnen, denn diese seien abgebrochen. Zudem solle es einen Innenanstrich des Brunnenbeckens geben. Der grobe Wegebelag des Viehtriebes bei der Flurstücknummer 282 sei ausgebessert, „sehr gut“.

Zur Einhausung des Mülleimers am Rathaus erklärte Oberdorf, jene sei bestellt und werde aufgestellt. Er sprach das Erneuern der Heizkörper im großen Saal des Mehrzweckgebäudes an, die energetische Sanierung des Rathauses mit Fenstererneuerung und Dachisolierung sowie die Zugangstreppe vom oberen Eingang des Mehrzweckgebäudes entlang des Gebäudes zum Kita-Eingang. Die Heizkörper im Mehrzweckgebäude seien zwischenzeitlich installiert, die Industriespülmaschine für die Küche des gleichen Gebäudes eingebaut. Der Ortsvorsteher ergänzte, für weitere Verbesserungsvorschläge bei den Haushaltsmittelanforderungen sei man offen.

Wie Oberdorf wissen ließ, werden Kindergarteneltern am 7. Januar ab 10 Uhr für die Entsorgung der alten Weihnachtsbäume sorgen. Spenden könnten im Briefkasten des Kindergartens landen, so der Ortsvorsteher, der unterstrich, sich über solche Initiativen zu freuen.

Aus dem Ortschaftsrat Mondfeld sei zu hören, dieser „unterstütze, dass die wackelige Landesstraße 2310 zwischen Mondfeld und Grünenwört gemacht wird“. Oberdorfkommentierte mit: „Das schlimmste Stück der Gegend“.

Die Straßen- und Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge habe 466,50 Euro erbracht, „ein sehr toller Betrag“. Die Aktion „Saubere Landschaft“ sei nach der Pandemiepause wieder durchgeführt worden, „auch dies ist ein Erfolg“. Das Adventssingen sei nach zwei-jähriger Pause gut angenommen worden. „Herzlicher Dank“ gelte der Kindertagesstätte und dem „Chörle“ für deren Vorträge. Dank gehe ebenso an HBU („hier bei uns“) für die Baumaufstellung sowie die Bewirtung wie auch an die Familie Heinzelmann für die Baumspende.

„Ein voller Erfolg“

Oberdorf bezeichnete den Christbaumverkauf in der Kultur im Kirchnersbrunn als „ein voller Erfolg“, etwa 150 Leute hätten Christbäume geholt. „Herzlichen Dank“ richtete Oberdorf an Rudi Friedrich für das Anbringen des Blumenschmuckes.

Die Ergebnisse der jährlichen Überprüfung hinsichtlich der Hundesteuer lägen in den nächsten Tagen in den Briefkästen. Wer über Weihnachten zu einem Hund gekommen sei, möge dies bei der Stadt melden.

Schließlich verlautbarte der Ortsvorsteher, die Einwohnerzahl von Grünenwört steige und liege zum 31. Dezember 2022 bei 604.

Bei der Bekanntgabe nicht-öffentlich und im Umlaufverfahren gefasster Beschlüsse ging Oberdorf auf eine Anhörung im baurechtlichen Verfahren ein. Dem Antrag sei zugestimmt worden, so dass Bauherr Nasir Döner aus Wertheim, der seinen Bauort in Grünenwört in der Quellenstraße habe, sein Bauvorhaben ausführen kann. Es handle sich um die Trennung einer großen Wohnung im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss in zwei getrennte Wohneinheiten. Aus dem Dachgeschossausbau werde eine separate Wohneinheit, die Errichtung einer Stahltreppe sei vorgesehen.

Antrag stattgegeben

Der Ortsvorsteher ging darauf ein, dass dem Bauantrag der Firma RS-aktiv GmbH bezüglich des ehemaligen „Gasthaus Pflug“ stattgegeben worden sei. Dies sei ohne Baufreigabe geschehen, weil noch einige Auflagen eingehalten werden müssten beziehungsweise noch zu erfüllen seien. Dort wolle man 13 Wohneinheiten schaffen. Dem ehemaligen Pflug-Wirts-Gebäude fehle nur noch der „Rote Punkt“.

Zugestimmt worden sei dem Gedanken, im ehemaligen „Häusler“-Anwesen drei Wohneinheiten zu bekommen.