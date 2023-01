„Erneuerbare Energien“ ein Thema

Grünenwört. Zum Stichwort „erneuerbare Energie“ unterrichtete Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf während der jüngsten öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Grünenwört von der Teilnahme an einer Info-Veranstaltung über Windkraft in der Main-Tauber-Halle. Der Stadt Wertheim lägen neben den bereits genehmigten Vorrangflächen Höhefeld und Dertingen weitere Anträge für den Schenkenwald, den Heegwald und für die „Herreneiche“ (Sondergebiet Bund) vor.

Beim Thema „erneuerbare Energien“ hieß es im Ortschaftsrat, der Fürst brauche Flächen. Alles müsse im logischen Verhältnis stehen, die Stadt müsse Vorgaben machen, sage das Land. Wenn dies nicht geschehe, sei das Veto-Recht der Gemeinden weg. Solange man ein Mitspracherecht habe, solle man sich einbringen, war zu hören, „wir müssen das erfüllen, können beeinflussen, müssen uns der Sache stellen“.

Für Mitspracherecht plädiert

Maria Elisabeth Teicke meinte, „wir Menschen brauchen die Natur, die Tiere brauchen uns nicht“. Sie plädierte für ein Mitspracherecht bei Ausgleichsflächen, „damit wir Bürger etwas davon haben“, es werde „gelingen, das Ganze zu wuppen“.

Ein Vertreter der „Strategiegruppe Windkraft“ ergänzte, man könne das Thema nicht nur von der idealistischen Seite her betrachten. Es seien noch keine Fakten da, „mehr wissen wir nicht“. Eine Diskussion schloss sich an.

Aus den Reihen der Ortschaftsräte war zu hören, die Stadt sei interessiert, dabei zu sein. Der Ortsvorsteher fügte „auf eigenem Gelände“ an, entschieden sei nichts. Ein Zuhörer betonte, Windkraft werde als Alternative gebraucht. Der Ortsvorsteher pointierte: „Jetzt können wir Mitbestimmung einbringen“. Aus dem Ortschaftsrat kam der Gedanke: „Wenn wir nicht mitgestalten, werden wir gestaltet“.

„Früh an, spät aus“

Beim Tagesordnungspunkt „Bürgerfragen“ gab es nach dem Kommentar zur Straßenbeleuchtung „früh an, spät aus“ die Information des Ortsvorstehers, die Stadt regle hier selbst.

Beim Thema „Rattenplage“ hörte man die Frage: „Was hat die Stadt letztes Jahr getan?“ Der Ortsvorsteher meinte, er werde mit der entsprechenden Abteilung sprechen.

Beim Stichwort „erneuerbare Energien“ hieß es, der Stadt lägen mehrere Anfragen vor, in Höhefeld und in Dertingen sei alles genehmigt worden. Hinzu kämen Gebiete, wo noch nichts beschlossen sei, die Stadt habe Mitspracherecht, die Länder das Sagen. Solange die Stadt Vorschläge bringe, könne die Stadt mitbestimmen. Die Stadt prüfe, die Gremien und die Ortsvorsteher seien mit eingebunden, die Stadt dran bei den „erneuerbaren Energien“. Eine Diskussion setzte ein, der Ortsvorsteher fügte an: „Noch ist nichts beschlossen.“ Grünenwörts Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf bedankte sich für die Beiträge und lud zu einem Imbiss ein. hpw