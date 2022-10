Erinnerungen an Udo Jürgens

Marktheidenfeld. Nach seinem Konzertprogramm „Merci Udo“ knüpft der Pianist, Sänger und Entertainer Michael von Zalejski auch in seinem neuen Programm an Udo Jürgens an: Der Künstler erweitert sein Repertoire um Lieder, die dem Geist des einzigen deutschsprachigen Chansonniers entsprechen.

Zalejskis ureigene Interpretation der Titel und die Fähigkeit, zwischen authentischer Gerührtheit und bissigem Kommentar hin- und herzuschalten, eröffnen dem Konzertbesucher Erlebniswelten, die über ein bloßes Konzert hinausgehen.

Michael von Zalejski. © Hintza

Angetrieben von der eigenen Liebe zur französischen Sprache, zur Ess-, Fahr-, und Lebenskultur dieses Landes, lässt Michael von Zalejski mit „Bonsoir mes Amis“ eine neue Dimension des Chansonabends entstehen, die begeistert und im Gedächtnis bleibt. Von Zalejski gastiert am Samstag, 5. November, um 20 Uhr im Gewölbekeller des Marktheidenfelder Franck-Hauses, Einlass ist bereits ab 19 Uhr.