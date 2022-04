Erfreuliche Tendenz zu mehr Kreativität

Marktheidenfeld. Bei einem Doppeltermin, dieses Jahr im Gebiet des Marktes Triefenstein, stellte die Kommunale Allianz Raum Marktheidenfeld am Mittwoch die 15 geförderten Kleinprojekte des Regionalbudgets 2022 vor. Dabei präsentierten der Markt Triefenstein und der Hotel- und Gaststättenverein Marktheidenfeld (HGM) ihre Vorhaben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pilotprojekt

Mit dem Pilotprojekt „MyBox2Go – Smarte Mehrwegsysteme für die Gastronomie“ möchte der HGM erste Erfahrungen sammeln, bevor die gesetzliche Mehrwegpflicht bei To-Go-Speisen ab 2023 greift. Dadurch bietet sich seinen Kunden die Möglichkeit zu aktiven Müllvermeidung.

Breite Beteiligung

Der Hotel- und Gaststättenverein Marktheidenfeld hat Mitglieder aus dem gesamten Raum Marktheidenfeld und überzeugte das Entscheidungsgremium. Besonders beim neuen Wertungskriterium „Kooperation“ wurden Punkte gesammelt, da sich Gastronomen aus dem gesamten Raum Marktheidenfeld beteiligen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dass das Regionalbudget die eigenverantwortliche Regionalentwicklung befeuert, bestätigte Kerstin Deckenbrock, Bürgermeisterin des Marktes Triefenstein: Die Idee zu einem „Pumptrack“ für den Projektantrag „Spaß auf allen Rädern und in jedem Alter“ am Sportzentrum Lengfurt kam per handgeschriebener Karte von einem jungen Mitbürger.

Jugendliche einbeziehen

Als Antragsteller hat die Gemeinde nicht nur den Bau der speziellen Mountainbikestrecke beantragt, sondern bezieht Kinder und Jugendliche bei der Gestaltung des Pumptracks mit ein. In den Osterferien finden ein Ortstermin und ein Workshop als Ferienprogramm für die Kinder und Jugendlichen mit der Fachfirma statt, die die Planung und letztlich auch die Umsetzung des Projekts übernimmt. Thomas Stamm, erster Vorsitzender der Kommunalen Allianz Raum Marktheidenfeld, erklärt: „Insgesamt können in diesem Jahr 15 Kleinprojekte unterstützt werden, wobei erneut die volle Fördersumme von 100 000 Euro verteilt wird. Dadurch initiieren die Projektträger eine Bruttowertschöpfung von 170 000 Euro.

Wettbewerb der guten Ideen

Insgesamt ist die erfreuliche Tendenz zu mehr Kreativität, Kooperationen und Problemlösungen zu erkennen. Wir bekommen langsam aber sicher einen Wettbewerb der guten Ideen. Vielen Dank an dieser Stelle allen Mitgliedern des Entscheidungsgremiums für die aktive Mitarbeit.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Umsetzung im Sommer

Inzwischen sind die privatrechtlichen Verträge an alle Projektträger gesendet. Die Umsetzung erfolgt über den Sommer, die Durchführungsnachweise und Rechnungen müssen bis Ende September bei Umsetzungsbegleiter Markus Kapfer eingereicht werden, wo sie geprüft werden. Danach kann eine Auszahlung der Gelder erfolgen.