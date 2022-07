Erfolgreicher Spendenlauf

Nassig. Beim Schülerlauf der Grundschule Nassig kamen Spenden von etwa 5000 Euro zusammen. Die Kinder hatten zuvor eifrig um Sponsoren geworben. Beim Schülerlauf waren sie insgesamt 440 Kilometer gelaufen . Die Hälfte des Geldes ging an den Förderverein der Schule, die andere soll Kindern zugute kommen, die von der Flutkatastrophe betroffen waren. Jona Trippel und Sophie Fraede übergaben die Schecks im Schulgottesdienst an Kai Brigandt und symbolisch an Larissa Brandt für die „Fluthilfe für Kinder“ . Bild: Grundschule Nassig

