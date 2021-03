Wertheim. Fünf Teilnehmerinnen haben am Johanniter-Bildungszentrum in Wertheim erfolgreich die Weiterbildung zur Praxisanleitung absolviert. Nach 300 Stunden Unterricht in Theorie und Praxis sowie einem anschließenden Kolloquium nahmen die Beteiligten stolz die Zertifikate über diese Zusatzqualifikation aus den Händen von Schulleiter Stefan Dosch entgegen.

In seiner Ansprache betonte Dosch die Bedeutung dieser Zusatzqualifikation in Zeiten des Fachkräftemangels in der Pflege. Die praktische Anleitung stelle eine nicht zu vernachlässigende Säule dar, mit der die Qualität in den Pflegeberufen sichergestellt werde.

Besonders auch die neue generalistische Pflegeausbildung fordere eine hochwertige Praxisanleitung der Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler. Die Vielfalt an Themen, die in den Kolloquien behandelt wurde, zeige, dass die neuen Praxisanleiterinnen und -anleiter für die zukünftigen Herausforderungen bestens gewappnet und den vielfältigen Herausforderungen beispielsweise in den Bereichen Pädagogik, Didaktik, Kommunikation, Motivations- und Organisationspsychologie bei der Anleitung der Auszubildenden sicher gewachsen sind.

Die frischgebackenen Praxisanleiterinnen sind Doreen Gesuato, Ilka Arndt (Katholische Sozialstation Wertheim), Jacqueline Erbacher (AWO Unterfranken), Christine Ullrich (Haus Lehmgruben, Marktheidenfeld), Stephanie Micheel (IPT Intensivpflegeteam Würzburg).