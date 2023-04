Engagement für Gemeinde Reicholzheim

Reicholzheim. Bilanz zogen kürzlich die Mitglieder des Heimatvereins Reicholzheim im Rahmen der Hauptversammlung.

Vorsitzender Rolf Sommer bedankte sich für die vier Seniorennachmittage bei den Organisatorinnen Pia Smekal und Brigitte Sommer, den Kuchenbäckerinnen Erika Bick sowie Richard Kempf für die Unterhaltung. Diese Veranstaltungen seien nach den coronabedingten Einschränkungen sehr wichtig für die Kommunikation der älteren Generation. Weiter beteiligte sich der Verein am Brückenfest und stellte seinen Erlösanteil komplett dem Kindergarten zur Verfügung. Auch 2022 gab es eine Christbaumaktion und das Landschaftspflegeprogramm wurde über den Heimatverein abgerechnet. Diese Aktion ist für den Erhalt der hiesigen Kulturlandschaft sehr wichtig, hieß es. Das Dorfmuseum wurde mehrmals gesäubert, da die in der Scheune befindlichen Fledermäuse auch weiterhin geschützt werden.

Wie es im Bericht des Vereins weiter heißt, bewegt sich die Mitgliederzahl unverändert auf hohem Niveau. Dies und die positive finanzielle Entwicklung waren die Hauptpunkte des Kassenberichts von Markus Hüblein. Der Verein müsse aber auch für einen eventuellen Ausbau der Museumsscheune Rücklagen bilden. Die Prüfer Manfred Köhler und Erich Saur bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Daraufhin wurde der Vorstand entlastet.

Ortsvorsteher Sebastian Sturm bedankte sich für die Unterstützung der gemeinsamen Reicholzheimer Veranstaltungen sowie für die Seniorennachmittage.

In der Diskussion informierte Sommer, dass der Stundenstein vor dem Gasthaus „Riesen“ renoviert werde und der Heimatverein die anfallenden Kosten in vollem Umfang – also auch den Anteil der Stadt Wertheim – übernehmen werde. Die Hinweisschilder für die Gastronomie an den Ortseingängen sollen ebenfalls repariert werden. Auch hier sei der Verein bereit, sich zu beteiligen.

Wie erklärt wurde, ist der nächste Seniorennachmittag am 24. April ab 14 Uhr im Gasthaus „Stern“ geplant.