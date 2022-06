„Embassy Singers“ gastieren in Stiftskirche

Wertheim. Ein Konzert der „The Embassy Singers“ (Bild) und Carsten Klomp an der Orgel findet am Samstag, 2. Juli, um 19 Uhr findet in der Wertheimer Stiftskirche statt. Der Chor wurde kurz nach dem Umzug der Regierung und der diplomatischen Vertretungen nach Berlin gegründet. Bemerkenswert ist die Vielfalt der Orte seiner Auftritte: in Berlin etwa in der Philharmonie, der Gedächtnis-Kirche, im Tegeler Gefängnis oder am Brandenburger Tor (um Mitternacht am 1. Mai 2004 zur Begrüßung der EU-Beitrittsländer). Weiter erfreute man mit englischer Chromusik schon in Hamburg, Erfurt, Dresden, Wien, Budapest, Bristol, Rom, Krakau, Hereford, Tallinn oder Liverpool. 2010 sang der Chor bei der Wiederbeilegung von Königin Editha im Magdeburger Dom. 2012 veröffentlichte er eine CD mit Motetten von Robert Jones und Christopher Tambling. In Wertheim führt das Ensemble Werke von Benjamin Britten, John Rutter, Henry Purcell und Charles Wood auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. zug/Bild: Bezirkskantorat

