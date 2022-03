Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Kinder gestiegen, die unerlaubt nicht in die Schule gehen. Dies ließ das Kultusministerium in Stuttgart vor einigen Tagen wissen. Es sei davon auszugehen, dass ein Zusammenhang zwischen den Schutzmaßnahmen an den Schulen und den abwesenden Schülerinnen und Schülern bestehe, hieß es.

Genauere Erhebungen dazu gibt es allerdings nicht. Auch für

...