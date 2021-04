Eltern eine Übersicht über Ausbaustand geben

In der letzten Sitzung des Finanzausschusses war auch ein Bericht über den Stand des Digital-Pakts Schule auf der Tagesordnung. Als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern auf der Realschule Wertheim bin ich seit über einem Jahr live dabei und sehe aus Elternsicht die Fortschritte.

Wie ganz Deutschland war auch die Schule im ersten Moment in einer absolut nachvollziehbaren „Schockstarre“, hat sich aber sehr schnell zurechtgefunden und erste gute Gehversuche in Sachen Homeschooling gemacht.

Es wurden nach und nach verschiedene Plattformen ausprobiert und die für die Schule praktikabelsten ausgewählt. Auch gab und gibt es Angebote für Leih-Endgeräte.

Ich persönlich habe das Gefühl alle Beteiligten – Landesregierung, Verwaltung und Schulen – haben nach den Sommerferien 2020 gehofft, dass Homeschooling jetzt der Vergangenheit angehört und die Prioritäten anderweitig gesetzt.

Nur so ist es für mich zu erklären, dass es Stand jetzt – mehr als ein Jahr nach Beginn des Fernunterrichts – immer noch keine leistungsfähigen Wlan-Netze (Aussage der Verwaltung in eben dieser Sitzung) an den Schulen in städtischer Trägerschaft gibt.

Das erschwert den vorgegebenen Wechselunterricht sehr.

Das kann ich auch aus eigener Wahrnehmung bestätigen. Meine Kinder berichten mir, es gebe immer wieder Probleme, die wohl auf die zu Verfügung stehen Bandbreite im Schul-Wlan zurückzuführen sind.

Daher wäre es auch für die gesamte Elternschaft hilfreich, eine Übersicht über den Ausbaustand der einzelnen Schulen zu bekommen, wie es ja auch aus der Mitte des Gemeinderates gefordert wurde. Eine solche Übersicht hilft den Eltern dabei, ihre subjektiven Eindrücke im örtlichen Vergleich objektiver zu betrachten.

Am sinnvollsten ist das wohl über eine Sitzung der Schulentwicklungskommission zu erreichen. Ich warte gespannt auf zeitnahe Informationen.