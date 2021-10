Elena Weber brilliert als Rosa Fröhlich

Es war der erste Theaterabend der badischen landesbühne in Wertheim nach nach sehr langer Zeit. Und d er punktete mit spannender Handlung, Gesang, Tragik und Komik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wertheim. „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ – Bei diesem Liedtitel haben viele das Bild von Marlene Dietrich im Film „Der blaue Engel“ im Kopf. Die Besucher der Badischen Landesbühne am Dienstag werden in Zukunft wahrscheinlich auch an die blau gekleidete Schauspielerin Elena Weber denken, die mit beeindruckender Bühnenpräsenz und mitreißendem Gesang die Künstlerin Rosa Fröhlich darstellte.

Das Ensemble präsentierte zum Auftakt der neuen Spielzeit Heinrich Manns „Professor Unrat“ in einer Bearbeitung von John von Düffel. Regie bei dem Kampf des Gymnasiallehrers Professor Raat (René Laier) mit seinen eigenen Moralvorstellungen und Begierden führte Arne Retzlaff.

Das Bühnenbild stellt ein Klassenzimmer dar, dass durch Lichteffekte und eine Projektionswand ohne Umbau immer wieder zum Etablissement „Der blaue Engel“ wird. Dies zeigt die Verknüpfung der beiden so gegensätzlichen Lebensbereiche des gefürchteten Gymnasiallehrers. Ist er doch bekannt, seinen Schülern gezielt Karrieren zu verbauen. Und so wittert der Schiller-Liebhaber Morgenluft, als er im Aufsatzheft seines Schülers Kieselack (Fabian Jung) eine Autogrammkarte mit Widmung von Rosa Fröhlich findet. Tyrannisiert und verspottet dieser mit seinen Freunden von Ertzum (Martin Behlert) und Lohmann (Tobias Strobel) den Pädagogen doch bei jeder Gelegenheit. Die Schauspieler stellen die Arroganz der aus gut betuchten Familien stammenden Schüler überzeugend dar. Die von gegenseitigem Hass und Neid geprägte Lehrer-Schüler-Beziehung, bei der keiner sympathisch wegkommt, wird glaubhaft in Szene gesetzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Raat sucht Fröhlich auf, um Beweise gegen die von ihm gehassten Schüler zu finden – und gerät selbst in ihren Bann. Aus Liebe und Begierde wirft er nach und nach seine Moralvorstellungen über Bord.

Für komische Einlagen sorgen während dieses Vorgangs nicht nur das ebenfalls in blau gehaltene Artistenpaar Kiepert (Evelyn Nagel und Stefan Holm), sondern auch die eingehaltenen Abstände, beispielsweise bei Annäherungen und Auseinandersetzungen oder dem „Weiterreichen“ einer Sektflasche. Dies ist sicher der Corona-Situation geschuldet.

Retzlaff und den Schauspielern gelingt es aber, dies so geschickt in Szene zu setzen, dass es für die Zuschauer unterhaltsam ist. Und als sich die Beziehungen zuspitzen, nähern sich die Schauspieler immer stärker einander an.

Die Schüler sind zunächst fassungslos, dass das Objekt ihrer Begierde ausgerechnet ihren verknöcherten Lehrer gewählt hat. Doch dann erkennen sie, dass die Liaison Raat, den sie Professor Unrat nennen, angreifbar macht. Als herauskommt, dass Kieselack tatsächlich mit Fröhlich intim war, wird nicht nur dieser von der Schule verwiesen, sondern auch Raat entlassen. Dies entzweit ihn und die Sängerin aber nicht. Im Gegenteil, er macht ihr – auf seine üblich umständliche Weise, mit der er Liebesdinge anspricht – einen Heiratsantrag, den sie – wie sich herausstellt, junge Mutter – annimmt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Allein, ein Happy End passt nicht zu Heinrich Manns satirischer Abrechnung mit der Moral der Kaiserzeit. Und so hat Raat nichts dagegen, wenn seine Frau weiter die Männer verführt und damit in Verlegenheit bringt. Allerdings verbietet er ihr jeden Umgang mit seinem Schüler Lohmann, der sogar ein Gedicht für die Angebetete schrieb. Es kommt, wie es kommen muss: Zum Ende küsst Rosa Lohmann und Raat bricht zusammen.

Der erste Theaterabend nach der Zwangspause hatte alles, was Theaterbesucher lieben: eine spannende Handlung, ein vielschichtiges Bühnenbild, Gesang und Komik, Tragik und die abschließende Frage, wie man das Verhalten der Figuren beurteilt und wie man selbst sich zu der Frage der Moral stellt. Ein gelungener Auftakt der neuen Spielzeit.