Elektroauto der Post übersehen

Miltenberg. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 16.45 Uhr die Staatsstraße 2309 von Miltenberg in Richtung Großheubach. Auf der Zufahrt zur Umgehungsstraße wollte er in Richtung Bürgstadt abbiegen, übersah allerdings ein entgegenkommendes Elektroauto der Post und stieß mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Postauto gegen einen wartenden Audi geschleudert. Alle drei Fahrer wurden mit leichteren Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Die Staatsstraße 2309 war wegen des Unfalls zeitweise gesperrt, die Freiwillige Feuerwehr Großheubach und die Straßenmeisterei wurden zur Verkehrsregelung und Abbindung auslaufender Betriebsstoffe herangezogen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere 10 000 Euro geschätzt.

