Einige Leute unterwegs, aber kein Gedränge

Der Wertheimer Winterzauber öffnete – in abgespeckter Version – am Freitag. Gedränge gab es nicht. Manch einer vermisste den Glühwein und den Direktverzehr von Speisen.

Wertheim. Der Wertheimer Winterzauber beschränkt sich in diesem Jahr auf den reinen Verkauf von Waren für zu Hause. Glühwein und Essensstände für den Direktverzehr mussten aufgrund der Pandemie wegfallen. Veranstalter und Besucher sind sich dennoch sicher, dass sich ein Besuch lohnt.

Auf dem Marktplatz und beim Engelsbrunnen warteten am Wochenende neben viel, vor allem weihnachtlichen, Kunsthandwerk auch Christbaumschmuck, Honigprodukte, Wachtelprodukte, Alkoholika zum Mitnehmen, Filzhüte, Schmuck, besondere Schokolade und Lesenswertes auf die Gäste.

Am Mainvorplatz gastiert mit dem französischen Markt ein Angebot mit allerlei Leckereien von Wurst und Käse, über Süßigkeiten bis hin zu süßen und herzhaften Backwaren für Zuhause. Außerdem erfreut ein Kinderkarussell den Nachwuchs und es gibt einen Süßwarenstand.

Vorsichtige Besucher

Seit vielen Jahren ist der Wertheimer Johann Zimmermann bei Weihnachtsmarkt und Winterzauber mit seinen handgefertigten Holzunikaten dabei. Er schätzte, dass die Besucherzahl an seinem Stand das Niveau des Winterzaubers vom vergangenen Jahr erreicht und sei zufrieden. Wichtig sei ihm, den Leuten den Wert deutscher, handgefertigter Wertarbeit zu zeigen. „Viele Kunden kamen auch aus Bayern.“ Auch bayrisches Standbetreiber sind dabei, wie Stefan Gramlich aus Lohr. Er sei seit fünf Jahren bei den adventlichen Märkten in Wertheim dabei. Dort bietet er Holzdekoration auch für Fußballfans. Er sprach von weniger Besuchern am ersten Wochenende in den Vorjahren.

Zum einen seien die Leute wegen der hohen Coronazahlen vorsichtig, zum anderen fehlten die Essens- und Glühweinstände die vor allem junge Leute anlockten.

Ann-Kathrin Dorsch aus Höhefeld verkauft Wachteleier und verwandte Produkte. Sie war 2019 schon einmal auf dem Weihnachtsmarkt und sprach von einer „eher gedrückten Stimmung“, da Verpflegung und Musik fehlten.

Das erste Mal auf einem Wertheimer Markt im Advent vertreten sind die Nassiger Tobias Klein und Melanie Diehm mit ihrer speziellen Lomi-Schokolade. Diese produzieren sie vom ersten Schritt an komplett selbst. Dabei gelte: „Unsere Schokolade ist noch fairer als Fairtrade“, da man direkt bei den Erzeugern kaufe und noch höhere Preise zahle als beim fairen Handel üblich. Man wolle den Menschen die Möglichkeit geben, die besonderen sortenreinen Schokoladen kennenzulernen und zu probieren. „Unser Produkt ist sehr beratungsintensiv und das geht am besten im Gespräch“, sagten sie. „Das Interesse ist da“, freuten sich beide. Die Leute seien überrascht wie besonders Schokolade schmecken könne.

Hoffen auf Fortsetzung

Peter Frischmuth verkauft wie gewohnt seine Fotokalender und Bücher. Er sprach ebenfalls von einer Resonanz wie im Vorjahr. Er habe aber viele Stammkunden die gezielt kommen, um seine Wertheim-Kalender zu kaufen. Er hoffte, dass der Markt den gesamten Advent über geöffnet werden kann. Denn über allem schwebt das Damoklesschwert steigender Infektionszahlen und der deswegen möglicherweise erforderlichen Verschärfung der Regeln.

Vom abendlichen Lichterflair der Altstadt und des Winterzaubers angetan war Krimiautorin „Alex S. Judge“ aus Karlstadt. Sie war das erste Mal dabei, will aber auf jeden Fall wieder kommen. Nachdem der Weihnachtsmarkt in Himmelstadt abgesagt wurde, habe sie sich kurzfristig entschieden, nach Wertheim zu kommen. Zum Glück habe sie für das erste Wochenende noch eine Hütte bekommen. Für die drei anderen Adventswochenende sei noch offen, ob es noch einen Platz für sie gebe. „Ich hoffe es aber sehr“, sagt sie.

Die Autorin schreibt Würzburg-Krimis und verkauft diese im Eigenverlag. Die Kunden konnten diese auch mit persönlicher Widmung erhalten. Sie freute sich auf dem Markt viele alte Bekannte zu treffen. „Man muss Märkte dieser Art unterstützen, deswegen habe ich auch bei Leuten dafür geworben“, erzählt die Autorin.

Viele Besucher bedauerten das Fehlen der Glühwein- und Verpflegungsstände, ein Besuch lohne sich aber dennoch, waren sie überzeugt. Auch zahlreiche Gäste aus den bayrischen Nachbarkreisen waren gekommen. Unter anderem Nicole Grün mit ihren Töchtern aus Karlstadt. „Wir haben die Chance genutzt, da in Bayern in Sachen Weihnachtsmarkt nichts mehr geht.“ Sie lobte das Hygienekonzept des Winterzaubers und die weihnachtliche Stimmung. „Es ist wichtig, den Handel in der Region zu unterstützen.“

„Genügend Abstand“

Bernd Maack, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, sprach von einem Freitag mit sehr überschaubarer Gästezahl. Am Samstag sei die Zahl der Leute der Coronalage angemessen gewesen. „Es waren Leute unterwegs, aber es gab wie gewünscht kein Gedränge“, sagte er am späten Samstagnachmittag.

Auch Danny Saunders, Betreiber des Kinderkarussells und des Süßwarenstands am Mainvorplatz, resümierte: „Die Leute kommen nach und nach und es gibt immer genügend Abstand.“ Es sei Bewegung da, es sei aber nicht überfüllt.

Alle hoffen, dass der Winterzauber wie geplant noch den ganzen Advent hindurch stattfinden kann. Geöffnet haben die Stände an allen Adventswochenenden freitags bis sonntags von 12 bis 19 Uhr.