Eingeschränkter Busverkehr im Raum Wertheim

Wertheim. Während der Osterferien wird die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt Eichel saniert (wir berichteten bereits). Dies wirkt sich auch auf die Bus- und Ruftaxilinien entlang der Strecke aus.

Von Montag, 3. April, bis Sonntag, 16. April, können Haltestellen in Wertheim, Eichel, Urphar und Bettingen nicht angefahren werden. Das betrifft die Buslinien 973, 976 (Stadtbus Wertheim – Hofgarten), 977, 986/632, 991 („NightLife-Shuttle“) sowie das Ruftaxi der Linie 9873.

Die an der Baumaßnahme liegende Haltestelle „Eichel, Würzburger Straße“ wird in diesem Zeitraum nicht bedient. Die Wertheimer Haltestellen „Altstadt“ sowie „Schlösschen im Hofgarten“ können nur vom Ruftaxi und der Stadtbuslinie 976 angefahren werden. Die Haltestelle „Urphar, Ort“ wird nur vom Ruftaxi bedient. Die Linie 973, Höhefeld – Kembach – Dertingen – Wertheim und zurück, fährt ersatzweise die Haltestelle „Urphar, Alte Landstraße“ an. Auf der bayerischen Buslinie 632 zwischen Marktheidenfeld und Wertheim entfallen die Halte in Bettingen.

Im Stadtbusverkehr der Linie 976, Wertheim – Hofgarten, entfällt die Haltestelle „Eichel, Höhenweg“. Hierfür wird eine Ersatzhaltestelle bei der Abzweigung Eicheler Höhenweg/St. Venantius-Arnold-Straße eingerichtet. Im gesamten Linienverkehr im Raum Wertheim ist aufgrund der Umleitungen mit Verspätungen zu rechnen.

Fahrplanauskünfte gibt es im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlosen „myVRN-App“ sowie unter der VRN-Servicenummer und Ruftaxi-Zentrale 0621/1077077. lra